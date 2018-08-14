SSK emeklisinin maaşı en az bin 780 lirayı bulacak
8.65-9.17 zamlı maaşlarını alan emeklilerin Ocak artışının da ipuçları geldi. 2000’den önce emekli olan SSK’lıların maaşı bin 780 lirayı bulacak
12.3 Milyon emekli zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9.17, memur emeklilerininki ise yüzde 8.65 artırıldı. Emekliler şimdi 16-17 Ağustos tarihlerinde ödenecek bin liralık bayram ikramiyeleri için gün sayarken, Merkez Bankası'nın tahmini Ocak zammının da ipucunu verdi. Merkez Bankası, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 13.4 olacağını tahmin ediyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak. Bu durumda 6 aylık enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Memur emeklileri ise bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.5'i aştığı için fark alacak.
YENİ ÜCRETLER
Son zamla en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 533 lira 83 kuruşa çıkmıştı. Bu maaş, enflasyon tahmini gerçekleşirse bin 593 lira 18 kuruşa yükselecek. 2 bin 149 lira 87 kuruşa çıkan en düşük memur emeklisi aylığı da Ocak'ta 2 bin 243 lira 82 kuruşu bulacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise son zamla bin 713 lira 56 kuruşa ulaştı. Bu maaş da Ocak'ta bin 780 lirayı bulabilecek..
İKRAMİYE HESABA YATACAK
Emeklilerin ikinci ikramiyeleri 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde yatırılacak. 1000 liralık ödemeler maaşların alındığı bankalardaki hesaplara yatırılacak.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.