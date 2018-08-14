SSK emeklisinin maaşı en az bin 780 lirayı bulacak

12.3 Milyon emekli zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9.17, memur emeklilerininki ise yüzde 8.65 artırıldı. Emekliler şimdi 16-17 Ağustos tarihlerinde ödenecek bin liralık bayram ikramiyeleri için gün sayarken, Merkez Bankası'nın tahmini Ocak zammının da ipucunu verdi. Merkez Bankası, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 13.4 olacağını tahmin ediyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak. Bu durumda 6 aylık enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Memur emeklileri ise bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.5'i aştığı için fark alacak.



YENİ ÜCRETLER

Son zamla en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 533 lira 83 kuruşa çıkmıştı. Bu maaş, enflasyon tahmini gerçekleşirse bin 593 lira 18 kuruşa yükselecek. 2 bin 149 lira 87 kuruşa çıkan en düşük memur emeklisi aylığı da Ocak'ta 2 bin 243 lira 82 kuruşu bulacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise son zamla bin 713 lira 56 kuruşa ulaştı. Bu maaş da Ocak'ta bin 780 lirayı bulabilecek..

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruşa çıkarken, Ocak'ta bin 60 lira 91 kuruşa çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde Temmuz'la bin 79 lira 59 kuruşa yükselen en düşük maaş, bin 121 lirayı aşacak. Kurbanlıklar büyük şehirlerde satışa çıkarken süper marketlerde rekabete başladı.

İKRAMİYE HESABA YATACAK

Emeklilerin ikinci ikramiyeleri 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde yatırılacak. 1000 liralık ödemeler maaşların alındığı bankalardaki hesaplara yatırılacak.

(Takvim)