SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar Memur emeklileri maaş ödemeleri ne zaman

Emekliye 3 farklı zam formülü nasıl? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı ne kadar? Emekliye kaç TL zam yapılacak? SSK SGK Bağ-Kur emekli maaş zammı son dakika 2018 ne kadar oldu? Yaklaşık 12.3 milyon emekli, Temmuz'un ardından bir sonraki maaş zammını Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri ise yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak enflasyon tahminleri gerçekleşecek artışın ipuçlarını veriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin tahminler yükselirken, memur emeklilerine fark göründü. Yüzde 4’lük toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.17 enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Son yıllarda yapılan gelir artırıcı düzenlemeler emeklilerin yüzünü güldürüyor. 2000'den önce emekli olanlara intibak, seyyanen zam, Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kaldırılması, promosyon gibi hamlelere son olarak bayram ikramiyesi eklendi. Emekliler, yılda 2 kez biner lira ikramiye alma imkanına kavuştu. Bu yaz 2 bin liralık ikramiyeyi cebine koyan emekliler, yeni intibak, ek ödeme artışı, avans ve faizsiz kredi gibi 4 talep konusunda verilecek kararı da merakla bekliyor. Bu talepler hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan intibak zammı söz konusu olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve zam oranlarındaki farklılığın kaldırılması gündemde. Yaşlı ve bakıma muhtaç emekli için ise ‘ekstra ödeme’ planlanıyor. İşte 2018 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı ve detayları

EMEKLİYE 355 LİRA

Bayram ikramiyeleri ve yüzde 9.17 maaş zammı ile sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Emekliler, 355 liraya varan zam yolunu açacak kararı bekliyor.

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ile muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini Haziran'da alan emekliler ikinci ikramiyelerini de bu ay Kurban Bayramı öncesinde ceplerine koydu. Ayrıca yaklaşık 7.5 milyon emekli de maaşlarını bayram öncesi alarak bayramı paralı geçirdi. Milyonlarca emeklinin şimdi gözü intibakta.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içerisinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor.

TAHMİN DEĞİŞTİ

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı. Böylece emeklilerin zam oranına ilişkin tahminler yükseldi. Ankete göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 6.67 zam gerçekleşecek.



TEMMUZ'DA DA OLDU

Yine bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon farkı çıkacak. Memur emeklilerine Ocak'ta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Beklenti anketindeki yüzde 6.67'lik tahmin gerçekleşirse memur emeklilerine yüzde 3.17'lik enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur emeklileri için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük Ocak zammı yükselecek. Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 toplu sözleşme artışı ve yüzde 3.17 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.17'yi bulacak.

Merkez Bankası'ın açıkladığı beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre emeklilerin yeni yılda alınacağı zamlar belli oldu. Merkez’in enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni zammı yüzde 7.28 olacak. Maaşlar 74 ile 356 lira arasında artacak. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 7.28'lik tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 3.28 fark oluşacak.

PRİM BORÇLARI SİLİNDİ



Bu hesaba göre memur ve emeklilerinin ocak zammı da yüzde 7.28 olacak ve maaşlarda 120 lira ile 700 lira arasında artış yaşanacak. Bu arada SGK, bu ayın başında prim borcu bulunan Bağ-Kur’lulardan yapılandırmaya başvurmayanların prim borçlarını sildi. Borcu silinenler için bu sayede emeklilik ve sağlıktan yararlanabilme yolu da açılmış oldu. SGK 1 Haziran itibarıyla prim borcu bulunan Bağ–Kur’luların borçlarını silerken borçlulardan başvuru istemedi.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREBİLİR



Bağ–Kur’lular emekli olmak için gerekli şartları tamamladıklarında emeklilik dilekçesi vermek durumundalar. Kendi primlerini ödeyen kişiler oldukları için emekli dilekçesi verdiklerinde aylık bağlatabilmek için SGK’ya prim borcu bulunmama şartı aranır. Emekli olmak için gerekli şartları sağlayan ancak prim borcu için emekli dilekçesi veremeyen kişiler için borçların silinmiş olması emeklilik yolunu açmış oldu.

SONRADAN ÖDEME YAPILABİLİYOR



1 Haziran itibarıyla borcunu yapılandırmadığı için borçları ve çalışmaları silinenler isterlerse ileride bugünlerin primlerini ödeyerek bu süreleri emekliliklerine ekletebilirler. Bunun için yapılması gereken dilekçe verip bu süreler için kendilerinin belirleyeceği seviyeden prim ödemek olacak. Ayrıca bu durumdaki kişilerin vefatında hak sahipleri de bu işlemi yapabilecek ve ölüm aylığına hak kazanabilecekler.

Ek ödemenin oranı maaşın yüzde 8-9'una çıkabilecek. Örneğin; 2 bin lira maaşı olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alırken; oran yüzde 9'a çıkarsa bu tutar 180 liraya yükselecek. Emeklilerin bir diğer beklentisi de avans ve faizsiz kredi imkanı. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere uygulanan avans sisteminin mevcut emeklilere uygulanması isteniyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla anlaşma yapması ve emeklilere sıfır faizli kredi sağlanması talepleri var. Bu talepler hayata geçerse, emekliler SGK'dan 3 maaş avans ya da maaşının 10 katı kredi çekebilecek. Faizsiz bu paralar, küçük taksitlerle ödenecek.



2.5 MİLYONA ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerin maaş ödemeleri sürüyor. 2.5 milyon emekli ve hak sahibine, pazartesi ve salı günü maaş ödemesi gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos'ta olmak üzere 2 milyon 581 bin 53 emekliye ödeme yapılacak.

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve zam oranlarındaki farklılığın kaldırılması gündemde. Yaşlı ve bakıma muhtaç emekli için ise ‘ekstra ödeme’ planlanıyor.



Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.



700 LİRALIK ARTIŞ



Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 988 lira. Hazırlıkları devam eden yeni tasarıya göre en düşük emekli maaşı, o yıl için uygulanan asgari ücretle eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların gelirinde 600- 700 lirayı bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret bin 603 lira olarak uygulanıyor.







HESAP FARKI KALDIRILACAK



Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.



EMEKLİ MAAŞINA YAŞ AYARI



Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükselecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında bin 100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.



Milyonlarca Bağ-Kur’lunun prim borcu silindi



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyen Bağ-Kur’luların borçlarını silerek, 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibarıyla yeniden başlatıldı.



İKRAMİYE HAFTAYA



Hükümet, 30 Nisan’da emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bunun ilk ödemesi de 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı’ndan önce yapılmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. İlk ödeme bayramdan bir hafta önce yapılmıştı. Emekliler, Kurban Bayramı’ndan önce hem ikramiyesini hem de maaşını alacak. 1000’er lira ikramiyenin 9-10 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Maaşların da 17 Ağustos’tan önce hesaba yatacağı öngörülüyor.