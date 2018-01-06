Memur ve emekli 2018 zamlı maaşlar SGK Bağ-Kur emekli ne kadar maaş alacak

Enflasyonun yılın ilk zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirleyecekti. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Star.com.tr kuruşu kuruşuna yeni maaşları hesapladı... Emekli ve memur 2018 maaşları kaç lira SSK ve Bağ-Kur emekli ne kadar zam aldı! Emekli ve memur maaşları yeni enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte belli oldu. Günlerdir "emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Zam oranları nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayanlar için beklenen açıklama geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4’lük zammı da yüzde 1.69’luk enflasyon farkıyla büyüdü. Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi.



Memur emeklisinin emekli aylığı Ocak itibarıyla yüzde 5.69 artacak! Aynı zammı, memur emeklisinin hak sahibi dul ve yetimi de alacak. Bu kapsamda dul ve yetimin emekli aylığının ne kadarını alacağı yasa ile belirlenmiş bulunuyor.



SADECE EŞ VARSA



Vefat eden memur emeklisinin eşi memur veya memur emeklisi ise emekli aylığının yüzde 50’sini alıyor. Hak sahibi sadece eş varsa ve memur veya Emekli Sandığı emeklisi de değilse, sigortalı çalışsa, sigortalı emeklisi de olsa emekli aylığının yüzde 75’ini alıyor. Bir eş ve bir çocuk varsa; eş memur veya Emekli Sandığı emeklisi değilse emekli maaşının yüzde 60’ını çocuk ise yüzde 30’unu alıyor. Vefat eden memur emeklisinin eşi ve 2 çocuğu varsa; eş emekli aylığının yüzde 50’sini alıyor, kalan aylık çocuklara yüzde 25’er oranında eşit olarak dağıtılıyor.







EŞ YOK TEK ÇOCUK VARSA



Vefat eden memur emeklisinin eşi ve 3 çocuğu varsa; eş emekli aylığının yüzde 40’ını alıyor, aylığın kalan kısmı çocuklara yüzde 20’şer oranında eşit olarak dağıtılıyor. Vefat eden memurun veya memur emeklisinin hak sahibi eşi yoksa bu durumda tek çocuk varsa çocuk, emekli aylığının yüzde 50’si alıyor, iki çocuk varsa her çocuk emekli aylığının yüzde 40’ını alıyor.









ÜÇ ÇOCUK VARSA



Üç çocuk varsa emekli aylığı eşit olarak üçe bölünüyor. Dul ve yetimler tablolardan aylık aldıkları kişinin emekli aylığını bulup, durumuna göre belirttiğimiz oran ile çarparak, Ocak 2018’den itibaren alacağı aylık tutarını hesaplayabilir.









TÜİK aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşince, enflasyon farkı doğdu. Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, üniversite mezunu memurun maaşı ocak ayında 2 bin 951 liradan 3 bin 136 liraya, polis memurunun maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457 liraya, öğretmenin maaşı da 3 bin 699 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek. 15'İNDE



YATIRILACAK



Hazırladığımız tablolara bakanlar, Ocak ayı maaşlarını görebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammın yansıtıldığı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında aylık alma günlerinde ceplerine koyacak. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak. Memur emeklileri ise maaş alma günleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğundan ve zam oranı beklendiğinden, bu ay maaşlarını artış yansıtılmamış olarak aldı. Çifte zammın getirdiği zam farkları sonradan hesaplara yatırılacak.



ORAN NASIL BULUNUYOR?

2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamını, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını belirlemek için Aralık ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin Haziran'a göre değişimine bakılıyor. Aralık'ta Tüketici Fiyat Endeksi 327.41 olarak hesaplandı. Bu rakam, Haziran'da 309.78 idi. Buna göre değişim yüzde 5.69 olarak çıktı.



SSK EMEKLİSİNDE TABAN MAAŞ BİN 570 TL

OCAK ayı zam oranının açıklanmasının ardından emeklilerin taban aylıkları da belli oldu. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; en düşük maaşlar memur emeklilerinde bin 871 liradan bin 978 liraya, SSK emeklilerinde bin 485 liradan bin 570 liraya, esnaf Bağ-Kur emeklilerinde bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de 2000'den önce emekli olan SSK'lıların taban aylıklarının ek ödeme dahil 935 lira 60 kuruşa çıktığını, en düşük maaşın Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 988 lira 91 kuruş olduğunu kaydetti.







Memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 5.69 oranında artacak. En düşük memur emekli aylığı bin 871 liradan bin 978 liraya çıkacak.



SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarındaki artış da yüzde 5.69 olurken, SSK emekli aylığı bin 485 liradan, bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı da bin 330 liradan bin 405 liraya yükselecek.



İŞTE MEMUR VE EMEKLİ AVUKAT HEMŞİRE 2018'DE KİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR







Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69’luk maaş zammı alacak.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Aralık ayında 0.69 oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu. Bu seviye 2004 yılından bu yana kayıtlara geçen en yüksek yıllık enflasyon oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu.







TÜFE’de 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.



EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE

Aylık en yüksek artış yüzde 1,52 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,79 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesinde gerçekleşti.



2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

10.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYORDU

Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.

Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı ise 3 bin 407 lira.



3 AY İÇİNDE 7.500 LİRA

İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle takip eden yılın aynı ayında ödenmesi kararlaştırıldı. Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu.







Hükümet bu yılın ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 3.36'da kalacağı tahminiyle Ocak 2018'de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 3.36 oranında zam yapacağını hesaplamış, bu hesabı da daha yeni açıklanan 2018 yılı programına yazmıştı. Programda, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zam dışında enflasyon farkı ödenmeyeceği düşünülüyordu. Ancak ekim ayında tüketici enflasyonu yüzde 2.08 çıkınca yılın son 4 ayındaki enflasyon gerçekleşmesi 6 aylık tahmini bile aşarak yüzde 3.43'ye yükseldi.



Bu yıl özellikle kurlardaki tırmanışın etkisiyle son iki ayda geçen yıldan daha düşük bir enflasyon beklenmiyor. Bununla birlikte önümüzdeki son iki ayda enflasyon geçen yılki oranlarda artsa dahi 6 aylık enflasyon yüzde 5.7'ye ulaşacak. Dolayısıyla işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, enflasyon bundan sonra düşmediği sürece yüzde 5-6 aralığında gerçekleşecek. Ekimde gerçekleşen yüksek enflasyon memur ve memur emeklileri için de yıl başında enflasyon farkı almalarını sağlayabilecek.



Memur ve emeklilerine temmuz ayında yüzde 4 zam yapılmıştı. Enflasyondaki yükseliş bu hızla devam ettiği taktirde 6 aylık enflasyon yüzde 5 civarına yükselirse, memur ve emekliler 1 puan, yüzde 6'ya çıkarsa 2 puan enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

EMEKLİYE 228 TL ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının netleşmesi için tek veri kaldı. Ekonomistler ise yüzde 4.55- 4.97- 5.39 şeklinde 3 formül hesapladı. Buna göre emeklinin maaş artışı 228 lirayı bulacak...



Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tek bir verinin açıklanmasını bekliyor.



Ocak ayı enflasyonunun belirlenmesi ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı da netleşecek. Ancak 5 aylık enflasyon verileri de emeklilerin alacağı zammın ipuçlarını veriyor. Yüzde 4.97 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu üzerinden, Ocak zammı için 3 formül ortaya çıktı. Ekonomistler, Aralık ayı enflasyonu için yüzde 0.4 düşüş, sabit kalma, yüzde 0.4 artış şeklinde 3 senaryo üzerinde yoğunlaştı.



Buna göre, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani emeklilerin Ocak zammı için yüzde 4.55, yüzde 4.97 ve yüzde 5.39 olmak üzere 3 formül gündemde. Yüzde 5.39 olan en yüksek formüle göre de emeklilerin maaşında göreceği en yüksek artış 228 lira olarak hesaplandı.







HESAP TAMAM



Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa 192 lira artışla 4 bin 432 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa 210 lira yükselişle 4 bin 450 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse 228 lira artışla 4 bin 468 liraya yükselecek.



BAĞ-KUR TARIM: Halen bin 260 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak.



2000'DEN ÖNCE EMEKLİ OLAN SSK'LILAR: Bin 485 lira olan en düşük maaş; zam yüzde 4.55 olarak gerçekleşirse bin 552 liraya, yüzde 4.97 olursa bin 558 liraya, yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya yükselecek.



2000-2008 ARASINDA EMEKLİ OLAN SSK'LILAR: Taban maaş bin 165 liradan yüzde 4.55'lik senaryoya göre bin 218 liraya, yüzde 4.97'lik senaryoya göre bin 222 liraya, yüzde 5.39'luk senaryoya göre bin 227 liraya çıkacak.

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ VE YAŞLI'YA OCAK'TA ZAM VAR

Ocak ayı ile birlikte değişecek ücretler 80 milyon vatandaşı etkileyecek. Ev hanımları, işsizler, memurlar, emekliler, işçiler, esnaf herkesin gelirinde artış olacak, ödeme miktarları değişecek. Gelin asgari ücret ne olacak, memurun, emeklinin zam oranı ve işsizlik maaşı ne kadara yükselecek, aile yardımında rakamlar ne olacak bakalım.

Türkiye'de Ocak ayı her çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Belirlenen asgari ücret ise herkesin hayatını etkiliyor. Bu yıl da Ocak ayı ile birlikte hem kamuda hem emeklilere zamlar yapılacak. Yeni asgari ücretle birlikte ödemeler ve gelirler de artacak.



ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10 ARTABİLİR

Yaklaşık 20 milyon çalışanın yarısı asgari ücretli olarak görünüyor. Ocak ayı ile birlikte asgari ücret de değişecek. Bu yıl uygulanan 1.404,6 TL'lik asgari ücretin en az yüzde 10 artması bekleniyor. Bu durumda net asgari ücret 1.550 TL'ye yaklaşmış olacak.



GEÇTİĞİMİZ YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

MEMURA ENFLASYON ZAMMI

Toplu sözleşmede varılan karar gereği memur maaşları bu Ocak ayında yüzde 4 artırılacak. Maaşlarda 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur maaşı 2 bin 829 liraya ulaşacak. Enflasyon farkı da verilecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar 0. 97 oranında fark alacak.

EMEKLİ

Memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile birlikte yine yüzde 1'e yakın fark alacak. En düşük memur emeklisi maaşı bin 945 liraya yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de şu anda 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.97 oranında zam görülüyor. Bu oran yüzde 5'i de geçebilir.

2000 öncesi emekli olan bir SSK'lının en düşük maaşı 1.558 liraya çıkacak. Buna ilaveten alınan yüzde 4'lük ek ödeme de zamla birlikte artış meydana gelecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE ARTIŞ

Asgari ücretteki artış evlilik durumu ve çocuk sayısına göre verilen Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) yükseltecek. Asgari ücretteki artışla birlikte bekar bir işçinin AGİ'si 150 liraya yaklaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELİYOR

İşsizlerin aldığı maaşlar da değişecek.

İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşının 1.500 lirayı geçmesi bekleniyor.

AİLE YARDIMI DA ARTIYOR



Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



YAŞLILIK AYLIĞI 784,64 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş üstündekilere 3 ayda bir yapılan ödeme 784,64 liraya yükselecek.

BAKIM MAAŞINA ZAM VAR

Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.

ÖDEMELER DE ARTIYOR

Asgari ücretteki değişimle birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalar da artıyor. Bu borçlanmalar brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında yapılıyor. O yüzden borçlanmaları bu ay içinde yapanlar karlı çıkacak. Ayrıca esnafın ve Bağ-Kur'luların ödedikleri prim miktarları da artacak. Yine ev hanımlarının ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret ile birlikte yükselecek.

MEMURA ENFLASYON FARKI GELİYOR!



Milyonlarca memur ve memur emeklisine ocak ayında yüzde 4'lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü.

Ocakta memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı göründü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşıldı. Yüzde 0.97'lik fark çıktı. Şimdi zam oranlarının kesinleşmesi için sadece 1 veri kaldı.



Enflasyonun yılın ilk zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirleyecekti. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Star.com.tr kuruşu kuruşuna yeni maaşları hesapladı... Emekli ve memur 2018 maaşları kaç lira SSK ve Bağ-Kur emekli ne kadar zam aldı! Emekli ve memur maaşları yeni enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte belli oldu. Günlerdir "emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Zam oranları nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayanlar için beklenen açıklama geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4’lük zammı da yüzde 1.69’luk enflasyon farkıyla büyüdü. Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi.