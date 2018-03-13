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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammında 3 ihtimal öngörülüyor

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammında 3 tahmin var. Yüzde 5’lik öngörü tutarsa maaşlar 46 ile 224 lira arasında artacak. Maaş en düşük esnaf emeklisinde bin 475, tavanda 4 bin 705 lirayı bulacak.

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Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken, uzmanlar 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.

Eğer yüzde 5'lik tahmin tutarsa maaşlarda 46 ile 224 lira arasında artış gerçekleşecek. Halen en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 405, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569, sonra emekli olanlarda ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor.

Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı; esnaf Bağ-Kur'lularda bin 461, tarım Bağ- Kur'lularda bin 28, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 632, sonra emekli olan SSK'lılarda 973,02 liraya yükselecek.

Eğer Temmuz zammı yüzde 4.5 olursa da taban maaş; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 468, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 33, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 640, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 977,70 liraya çıkacak.

Zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 475, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 38, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 648, 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 982,38 liraya ulaşacak.

İHTİMAL HESAPLARI TAMAM

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruşa yükselecek.

(Takvim)

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