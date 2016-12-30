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SSM ile ASELSAN arasında 90 milyon liralık sözleşme

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında 'ASELPOD Hedefleme Podu' ile ilgili olarak toplam bedeli 90 milyon lira (25,8 milyon dolar) olan ek sözleşme imzalandı.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 90 milyon lira (25,8 milyon dolar) olan ek sözleşme imzalandı.
 
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 90 milyon lira (25 milyon 806 bin 300 dolar) olan ek sözleşme imzalandığı belirtildi.
 
Sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yılları içinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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