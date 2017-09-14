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SSM'den ASELSAN'a Füze İkaz Sistemi için 71 milyon liralık ilave sipariş

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 17 Nisan 2002'de imzalanan Füze İkaz Sistemleri (MWS-TU) Tedarik Sözleşmesi'nde bugün yapılan değişiklik ile ASELSAN'a 71 milyon lira (17 milyon 250 bin avro) tutarında ilave sipariş verildi.

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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 17 Nisan 2002'de imzalanan Füze İkaz Sistemleri (MWS-TU) Tedarik Sözleşmesi'ne  ilişkin olarak bugün sözleşme değişikliği yapıldığı bildirildi.
 
Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 17 milyon 250 bin avro tutarında ilave sipariş verildiği belirtilen açıklamada, sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2020 yılına kadar tamamlanacağı kaydedildi.
 
İşte 2002 yılında imzalanan sözleşmenin detayları;
 
 

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