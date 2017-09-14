SSM'den ASELSAN'a Füze İkaz Sistemi için 71 milyon liralık ilave sipariş ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 17 Nisan 2002'de imzalanan Füze İkaz Sistemleri (MWS-TU) Tedarik Sözleşmesi'nde bugün yapılan değişiklik ile ASELSAN'a 71 milyon lira (17 milyon 250 bin avro) tutarında ilave sipariş verildi.