Stadyumlar tamamlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 30 stadyum projesinden 9 tamamlanırken, 14 adedinin yapımı 7 tanesinin ise proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın sürekli takip ettiği proje kapsamında İzmir Alsancak, Göztepe, Karşıyaka, Giresun, Ordu stadyumlarının ise 2017 yılı içerisinde yapılması planlanıyor. Bakanlığın yeni yıldaki öncelikli hedefi yatırım programında yer alan projelerin yapımının hızla tamamlanarak Türkiye’nin 81 ilinde yeni tesisleri gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarındaki kişilerin hizmetine sunabilmek. Bakan Kılıç’ın talimatıyla Türkiye’nin dört bir yanında yapımı devam eden mahalle tipi spor tesislerinin gençlerle buluşturulmasında 2016 yılında önemli adımlar atıldı. 2014-2016 yılları arasında 549’u futbol, 303’ü basketbol-voleybol olmak üzere toplam 852 mahalle tipi spor tesisi gençlerle buluştu. Toplamda 556 tesisin yapımı ise devam ediyor.