Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Startup İstanbul’un en iyi girişimleri belli oldu

Etohum'un bu yıl beşincisini düzenlediği Startup İstanbul etkinliği kapsamında düzenlenen Startup İstanbul Challenge yarışmasının en iyi girişimleri belli oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Etohum‘un bu yıl 20-23 Ekim tarihleri arasında beşincisini düzenlediği Startup İstanbul etkinliğine 4 günde 65 ülkeden 4000’den fazla katılımcı ve 500’den fazla startup katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Startup İstanbul Challenge yarışmasının kazanan üç en iyi girişimi sırasıyla Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade oldu.
 
Advancio Interactive, şubesiz bankacılık çözümleri üretiyor. COVr Branchless olarak isimlendirilen bankacılık çözümü;  hesap açma, acente bazlı mevduat, nakit para çekme, para transferi, fatura ödemeleri ve finansal kuruluşlar adına acenteler tarafından sahada yürütülen çok daha fazla anahtar finansal işlem için taşınabilir cep telefonları, web ve POS cihazlarında kullanılabiliyor.
 
MomyHelper, Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlığa kolay, gizli ve uygun fiyatlı bir erişim olanağı sağlayan mobil bir uygulama olarak öne çıkıyor. Girişim, Arap ülkelerindeki anneleri, sağlıklı ve başarılı bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor.
 
Homade, yüksek kalitede yemek temini için organik kent çiftlikleri ve binlerce ev aşçısı ile birlikte çalışıyor. Kendilerini “gıda kaşifi” olarak tanımlıyorlar.
 
Bu seneki mansiyon ödülünün sahibi ise mobil yarış oyunlarına odaklanan Wolves Interactive girişimi oldu. 2016 yılında piyasaya sürülen ilk uygulaması dünya çapında 11 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan girişimin büyük bir büyüme potansiyeli olduğu görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK'lı teröristler Doğu Karadeniz’de sıkıştırıldı

PKK'lı teröristler Doğu Karadeniz’de sıkıştırıldı

Sahillere vuran en tuhaf nesneler

Sahillere vuran en tuhaf nesneler

Tayland kralının cenazesi için 340 milyon harcadılar

Tayland kralının cenazesi için 340 milyon harcadılar

O Avrupa ülkeleri yüzlerce yıl Osmanlı hükümranlığındaydı

O Avrupa ülkeleri yüzlerce yıl Osmanlı hükümranlığındaydı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA