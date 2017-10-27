Startup İstanbul’un en iyi girişimleri belli oldu

Etohum‘un bu yıl 20-23 Ekim tarihleri arasında beşincisini düzenlediği Startup İstanbul etkinliğine 4 günde 65 ülkeden 4000’den fazla katılımcı ve 500’den fazla startup katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Startup İstanbul Challenge yarışmasının kazanan üç en iyi girişimi sırasıyla Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade oldu.

Advancio Interactive, şubesiz bankacılık çözümleri üretiyor. COVr Branchless olarak isimlendirilen bankacılık çözümü; hesap açma, acente bazlı mevduat, nakit para çekme, para transferi, fatura ödemeleri ve finansal kuruluşlar adına acenteler tarafından sahada yürütülen çok daha fazla anahtar finansal işlem için taşınabilir cep telefonları, web ve POS cihazlarında kullanılabiliyor.

MomyHelper, Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlığa kolay, gizli ve uygun fiyatlı bir erişim olanağı sağlayan mobil bir uygulama olarak öne çıkıyor. Girişim, Arap ülkelerindeki anneleri, sağlıklı ve başarılı bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor.

Homade, yüksek kalitede yemek temini için organik kent çiftlikleri ve binlerce ev aşçısı ile birlikte çalışıyor. Kendilerini “gıda kaşifi” olarak tanımlıyorlar.

Bu seneki mansiyon ödülünün sahibi ise mobil yarış oyunlarına odaklanan Wolves Interactive girişimi oldu. 2016 yılında piyasaya sürülen ilk uygulaması dünya çapında 11 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan girişimin büyük bir büyüme potansiyeli olduğu görülüyor.