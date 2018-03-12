Stok eritme kampanyası

Otomotov sektöründe 2017’deki cazip kampanyalar 2018’de de sürüyor. Otomobil markaları 2017 model yılı araçlara yönelik fiyat avantajı, faizsiz veya düşük faizli kredi, nakit veya takas indirimi ya da balon ödeme gibi seçenekler sunuyor. Bu yılın iki ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 0.25 azalarak 82 bin 85 adet olarak gerçekleşen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında markalar, ellerinde bulunan 2017 model araç stokunu eritmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Markalar ve kampanyaları ise şöyle sıralanıyor:

MERCEDES-BENZ Mart ayında 2017 model Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupe, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 170 bin liraya kadar kredi için 36 ay kadar vade ve yüzde 0.59 faiz oranından yararlanılabiliyor. 2017 model Mercedes-Benz E-Serisi alımlarında kişiye özel ödeme planı sunuluyor. CITROEN Citroen, mart ayında 40 bin liraya 20 ay yüzde 0.79 faiz kampanyası hazırladı. Kampanya, 2017 model yılına ait yeni C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Berlingo Combi ve Berlingo Panelvan model araçlarda geçerli. DACIA Dacia’nın Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 24 bin lira kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alıyor.Markanın mart kampanyasında tüm binek ve hafif ticari modellerinde 30 bin lira kredi, 24 aya kadar yüzde 1.09 sabit faiz oranıyla sağlanıyor. FORD Ford, mart ayında ‘Her Şey Dahil Finans Paketi’ ve ‘Ford Options’ kredisi kullanılması durumunda, 2017 model yılı Ford Focus, Ford Mondeo ve Ford C-MAX otomobillerde tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 8 kampanya desteği sunuyor. Yeni Fiesta 675 lira, Focus 765 lira, C-Max 900 lira, Mondeo 1.265 lira, Kuga 1.270 lira aylık taksitlerle alınabiliyor. PEUGEOUT Peugeot 208 ve yeni 308 modellerinde 30 bin lira, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin lira kredi için 15 ay yüzde sıfır faiz uyguluyor.2008 ve 301 modellerinde ise sıfır faizli kredi 24 bin lira 12 ay olarak uygulanıyor. Peugeot’da mart ayında ayrıca takas desteği de bulunuyor. HYUNDAI Hyundai i20 ve i10’da ise 2 bin 500 liraya varan nakit indirimi veya 20 bin lira 15 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor. Marka, IONIQ Hybrid modelinde ise 60 bin liraya 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi kullandırıyor. Accent Blue’da ise 4 bin liraya varan nakit indirimi bulunuyor. Elantra ve Tucson için 50 bin lira, i30 için de 60 bin lira kredi 24 ay yüzde 0,99 faizle sunuluyor. FIAT Fiat, 2017 model yeni 500L ve 500X araçlarda 40 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faizli kredi kampanyası düzenliyor.2018 model Egea Sedan 25 bin lira peşinat ve ayda 1.380 liradan, Egea Hatchback ise 25 bin lira peşinat ve ayda 1.475 liradan başlayan taksitlerle alınabiliyor. AUDI Audi, mart ayı boyunca ZUBİZU üyelerine özel kampanya kapsamında, 2017 model A4 1.4 TFSI için 60 bin lira, A4 2.0 TDI için 70 bin lira krediyi 24 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla sunuyor. 2018 model A4 1.4 TFSI için 100 bin lira, A4 2.0 TDI için de 120 bin lira kredi 36 ay vade ve % 0,99 faizle kullanılabiliyor. KIA Mart ayında Kia Rio 999 lira, Cerato ve Ceed 1.099 lira, Sportage ve Niro 1.299 lira taksitlerle satın alınabiliyor. Niro ve Soul modellerinde 2 bin lira, Sportage modelinde ise 4 bin liralık takas desteği var.