Su ürünlerinde iyi tarım uygulamaları desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Geçen yılın haziran ayında 2017 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ile su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda hazırlanan ve bugün yayınlanan tebliğle bir yetiştiricinin bu desteklerden faydalanabileceği miktar, çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için en fazla 250 bin kilogram ile sınırlı tutuldu.

Çipura, levrek ve alabalık türlerinde destek miktarı kilogram başına 25 kuruş olarak belirlendi.