Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur'dan Türk yatırımcılara çağrı

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, 'Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.' dedi.

  • AA
  • 16
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türk işadamlarına ülkesinde yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
 
Gandur, Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini belirterek, görüşmede ikili ilişkilere ilişkin güncel konuların ele alındığını kaydetti.
 
Türk yatırımcılara çağrı
 
Gandur, ziyarette iki ülke arasında birçok alanda 13 anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, "Türkiye'deki yatırımcılara mesajım, Sudan'da yatırım yaparak iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da güçlendirmesi. Sudan, tarım ve madencilik alanı başta olmak üzere yatırım alanında yüksek potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.
 
Sudan ve Türkiye'nin, köklü tarihi ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Gandur, "Ümit ediyoruz ki Türk yatırımcılar ve Türk halkı Sudan'ı ziyaret edecektir. Şu anda Sudan'da farklı alanlarda yatırım yapan çok sayıda Türk yatırımcı var fakat bu sayının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin Üzerinde 1 yazan yumurta, görenleri şaşırtıyor

Mersin Üzerinde 1 yazan yumurta, görenleri şaşırtıyor

Ahırdan servet çıktı

Ahırdan servet çıktı

Futbol aşkı dağ taş dinlemiyor

Futbol aşkı dağ taş dinlemiyor

Taşımacılıkta sınırları zorladılar

Taşımacılıkta sınırları zorladılar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA