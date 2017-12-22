Sudan'daki Türk yatırımı 2 milyar dolara ulaştı

Sudan'daki Türk yatırım hacmi, 2000-2017'de 2 milyar dolara ulaştı.

Sudan Haber Ajansı'nın (SUNA) haberine göre, Sudan Yatırım Bakanlığı verilerinde, Türk yatırımlarının 288 projeye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık raporunda, Sudan'daki Türk yatırım projelerinin; mobilya, alüminyum ürünler, demir-çelik ürünleri, gıda maddeleri, elektrik hizmetleri, elektrikli araçlar, arama ve madencilik alanları ve sanayi sektörünü içerdiğine dikkat çekildi.

Hizmet sektöründe yapılan yatırımların arasında ise kara yolu taşımacılığı, yollar, köprüler, kazılar, inşaat, müteahhitlik ve sağlık hizmetlerinin yer aldığı bildirildi.