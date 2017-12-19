Sudanlılar dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Türkiye ve Sudan arasındaki ticaret hacmini konuşmak için bir araya geldiğimiz Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25-27 Aralık'ta bir grup Türk iş dünyası temsilcisiyle ülkelerine yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini söyledi. Ziyaret öncesi Türk yatırımcıyı Sudan’a yatırım yapmaya çağıran Bakan Süleyman, “Türkiye ekonomisi gelecek vaad eden bir ekonomi. İki ülke arasındaki 500 milyon dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK EKONOMİSİ PARLAK

1997 ile 2001 yılları arasında Ankara’da Sudan konsolosu olarak görev yaptığını anlatan Süleyman; “Türkiye’ye ve özellikle de İstanbul’a çok sayıda ziyaretler gerçekleştirdim. Türkiye’yi çok iyi tanıyorum. Türk ekonomisi iyiye gidiyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisinin bundan sonraki süreçte daha da iyiye gideceğini öngördüklerini anlatan Bakan Süleyman, “Ekonominizin dünya ekonomisi ölçeğinde çok önemli bir konuma geleceğini düşünüyorum. Ama tabi bunun için önemli ortaklıklar lazım” dedi.

AFRİKA YABANCI RADARINDA

Şu anda dünya üzerinde yapılan en iyi ortaklıkların Afrika Kıtası’yla yapılan ortaklıklar olduğunu kaydeden Süleyman; şunları dile getirdi: “Ben şu anda Brüksel’den geliyorum orada AB üyesi ülkeler, 2018 yılı için Afrika’ya 44 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Çinliler’in, Afrika’ya yaptığı yatırımlar 100 milyar doları geçti ve bu rakamlar daha da güçlenecek. ABD, Japonya, Koreliler aynı şekilde. Dünya ekonomilerinin hepsi şu anda Afrika ile işbirliği içerisinde."

ZİRAAT VE MADEN ZENGİNİ

Türkiye’nin bu kıtada yaptığı yatırımların artırması gerektiğini ifade eden Bakan Süleyman, Sudan’la ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sudan Afrika’ya açılan kapı. Ülkemizde ziraata uygun 80 milyon hektar arazi var. Bu tarım arazileri için mevcut su var. Maden anlamında çok zenginiz. Şu anda dünyada altın çıkaran ülkeler arasında ikinci sıradayız. Altının yanı sıra; krom, demir, kurşun madenlerine sahibiz.”

GÜMRÜK VERGİSİZ 500 MİLYON $’LIK PAZAR

Sudan’ın aynı zamanda Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı Örgütü (COMESA) üyesi bir ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Süleyman; “Yatırımcının bu anlamda gümrüksüz, vergisiz 500 milyon dolarlık bir pazara girme fırsatı da var. (23 tane COMESA ülkesi var.) COMESA ülkelerinin nüfusu 500 milyon ve bunlarla ticaret yapılma şansı var” ifadelerini kullandı.

İlk yatırımcı yeniden harekete geçti

MON Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Önügören ise; 1993 yılında babasının bir girişimci olarak Türkiye’den Sudan’a fırın ihracatı yaptığını ve 1998’de artan talep üzerine bu ülkede Türk fırını ve unlu mamuller pastanesi açtığı bilgisini paylaştı. Ülkenin birçok yerinde şubeleşmeye gittiklerini anlatan Önügören şunları söyledi: “Bunun yanında ilk PVC alüminyum fabrikasını kurarak; ülkeye ilk Türk yatırımını da biz götürmüş olduk.” Kendilerinden sonra ülkedeki Türk yatırımcı sayısının katlandığını aktaran Önügören; ABD'nin uyguladığı ambargoyu kaldırması üzerine geçen ay Sudan’a yaptıkları ziyarette oradaki iş fırsatlarını yeniden değerlendirdiklerini de aktardı. Önügören, “2018 yılı başında Sudan yapılandırmamızı tekrardan canlandırıp maden ve inşaat üzerine yeni yatırımlarımlar yapmayı planlıyoruz” dedi.

İlk sondaj gemimiz yola çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz’de gelecek yıl itibariyle sondaj yapmak için kullanacağı Deepsea Metro-2 isimli geminin ay sonunda Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkan geminin 31 Aralık’ta Türkiye’ye ulaşması öngörülüyor. Türkiye, sismik çalışmaları halen kendi petrol ve gaz arama gemileriyle yürütürken, TPAO tarafından kullanılacak söz konusu gemi, ülkenin ilk aktif sondaj gemisi olacak. Türkiye’nin envanterine dahil edilecek Deepsea Metro-2 gemisiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Türkiye ile ortak iş kurulu var

Sudanlı işdünyası temsilcilerinin Türkiye’ye çok sıcak baktığını ifade eden Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, Türkiye ile aralarında bakanlar kurulu düzeyinde 2-3 yılda bir toplanan işbirliği geliştirme kurulu oluşturduklarını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak