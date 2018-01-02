Sun Express’in kabin mutfakları THY’den

Anlaşma kapsamında teslimatlar 2019 yılında başlayıp 2024 yılı- na kadar sürecek. Türk Hava Yolları ve TAI ortaklığıyla 2011 yılında kurulan, küresel havacı- lık sektörüne üretim ve sertifikasyon sağlayan TCI, uçak kabin içi alanında tasarım ve üretim yapan ilk yerli şirket olarak biliniyor. Bu ihale ile TCI, 2017 yılı içerisinde SpiceJet ile gerçekleştirilen 155 uçaklık, Jet Airways ile gerçekleştirilen 79 uçaklık ve Azerbaycan Hava Yolları (Azal) ile gerçekleştirilen 10 uçaklık anlaşmalardan sonra yurt dışında kazandığı büyük ihale sayısını 4’e çıkararak büyüme ivmesini artırdı.