Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sun Express’in kabin mutfakları THY’den

Sun Express’in filosuna yeni katılacak olan 32 adet B737 MAX 8 tipi uçağın kabin içi mutfaklarını Türk Hava Yoları’na ait olan ‘TCI Kabin İçi Sistemleri A.Ş.’ üretecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anlaşma kapsamında teslimatlar 2019 yılında başlayıp 2024 yılı- na kadar sürecek. Türk Hava Yolları ve TAI ortaklığıyla 2011 yılında kurulan, küresel havacı- lık sektörüne üretim ve sertifikasyon sağlayan TCI, uçak kabin içi alanında tasarım ve üretim yapan ilk yerli şirket olarak biliniyor. Bu ihale ile TCI, 2017 yılı içerisinde SpiceJet ile gerçekleştirilen 155 uçaklık, Jet Airways ile gerçekleştirilen 79 uçaklık ve Azerbaycan Hava Yolları (Azal) ile gerçekleştirilen 10 uçaklık anlaşmalardan sonra yurt dışında kazandığı büyük ihale sayısını 4’e çıkararak büyüme ivmesini artırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Binlerce kuş bunu meydana getirdi

Binlerce kuş bunu meydana getirdi

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

Taşeron işçi sınavları ne zaman başlıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA