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Süper teşvikle damarları açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik 1 milyar 526 milyon liralık yatırımıyla dikkati çeken bir projeye imza attı.

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Teşvik paketinden sağlık teknolojisine yönelik 1,5 milyar liralık yatırımıyla yararlanan Alvimedica firması, muhtelif kateter, ilaçlı stent ve kalp kapakçığı üretimiyle Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki dışa bağımlılığını azaltacak. 

362 BİN ADET SATILDI

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, ilaçlı stent üretiminin sadece firmaları tarafından yapılabildiğini söyledi. Alvimedica’nın Türkiye’nin ilaçlı stent ihtiyacının yüzde 7’sini karşıladığını, bunun geri kalanının özellikle ABD merkezli firmalar tarafından sağlandığını kaydeden Alaton, “Türkiye’de 2017 yılında devlete SGK kapsamında 362 bin adet stent satılmıştır” dedi. 

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