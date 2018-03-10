Sur, cazibe merkezi oluyor

Teröristlerin yakıp yıktığı Sur, 2 milyar TL’ye yenilendi

iyarbakır’da PKK’lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip ettiği tarihi Sur ilçesini devlet yeniden ayağa kaldırıyor. Saldırılar sonucu adeta viraneye dönen tarihi Sur ilçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmalarıyla ihya ediliyor. Terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu”nun tamamlandığı 9 Mart 2016’dan bu yana terörün neden olduğu tahribat ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için 2 milyar lira kaynakla 2 yıl boyunca çok sayıda proje hayata geçirildi. Evleri zarar gören vatandaşlar için Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkisinde TOKİ tarafından inşa edilen 5 bin 637 konut yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımı sürüyor.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

13 bin metrekarelik alanda planlanan konutlar, Sur’daki tarihi eserlerin aslına uygun inşa ediliyor. Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Suriçi’ndeki yapılar, tarihi surlardan yüksek olmayacak. Maksimum yükseklikler, konutta 2, ticaret alanlarında ise 3 kat olarak planlanıyor. Uygulamalar bu kapsamda yürütülüyor, yüksek katlı ve dokuya uymayan kamu binaları dahil tüm binalar da yıkılıyor. Tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan ancak teröristlerin çukur kazıp, bombalı saldırılar düzenlemesi sonucu büyük hasar gören ilçenin yeniden ‘cazibe merkezi’ haline getirilmesi amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ihalesi ve sözleşmesi yapılan, Suriçi’nin en işlek caddesi Gazi ve yanındaki tarihi Yanık Çarşı’nın “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında yenileme çalışmaları tamamlandı.

CADDELER ESKİYE DÖNDÜ

Projeyle 494 iş yeri yeniden düzenlendi. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra mekanlar önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline geldi. Daha sonra Melik Ahmet Caddesi’nde proje hayata geçirildi. Melik Ahmet Caddesi’nin prestijli bir konuma gelmesi için çalışmalar sürüyor. Caddede araç yolunun yeniden düzenlenmesi, kaldırımların genişletilmesi, ağaçlandırma, elektrik hatlarının yer altına alınması, kanalizasyon ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Geçmişi yaklaşık 70 yıla dayanan asbestli içme suyu boruları değiştiriliyor. Bu sayede cadde tarihi dokuya uygun bir görünüme kavuşturuluyor.

DİCLE VADİSİ DE TAMAM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ‘Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi’ ile Diyarbakır’da doğa ile tarih bütünlüğü sağlanarak yeni bir şehir silueti kazandırılacak. Çalışmalarına başlanılan projeyle Diyarbakır’ın Dicle Vadisi, rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Bu kapsamda vadiye yeşil alan, park, bahçe, dinlenme ve yürüme alanları kazandırılacak. Dicle Vadisi’ni içeren 10 bin 955 dönümlük alanda rezerv yapı alanı ilan edilen kısım, hiçbir şekilde konut yapılaşmasına açılmayacak. Vadi ve adeta “kentin besin kaynağı” olan 8 bin yıllık geçmişe sahip Hevsel Bahçeleri, master planda da olduğu şekliyle korunacak. Vadinin ekolojik özellikleri de dikkate alınarak yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.