Sur Yapı’dan Bahçekent’e yeni bir ‘Semt’
Sur Yapı’nın yeni projesi Semt Bahçekent’te daireler lansmana özel 195 bin liradan başlıyor. Sur Yapı Başkanı Elmas “Lansmana özel yüzde 5 peşinat kolaylığı sunuyoruz” dedi.
SUR Yapı, Bahçekent’te yeni bir proje hayata geçiriyor. Semt Bahçekent isimli projede daireler lansmana özel 195 bin TL’den başlıyor. Birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alanın bulunduğu projede 67-222 metrekare arasında değişen 26 farklı tipte daire yer alıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 3. köprü ve 3. Havalimanına yakın konumda bulunuyor. Proje, 145 dönümlük Hayat Parkı’na da komşu konumuyla hem oturumcuya hem de yatırımcıya hitap ediyor. Emlak Konut güvencesi ile yükselecek olan projede lansmana özel 195 bin TL’den başlayan dairelerde yüzde 5 peşinat ile ödeme kolaylığı sunuluyor.
300 MİLYON LİRA YATIRIM
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas “Emlak Konut ihalesi ile Bahçekent bölgesinde iki etaplı bir projenin yapımını üstlendik. Semt Bahçekent projemiz bunlardan ilki. Bahçekent, kamu ve gayrimenkul yatırımlarının yoğunlaştığı, ulaşım imkanlarının zenginleştiği İstanbul’un yeni uydu kentinin bir parçası. Sur Yapı olarak Semt Bahçekent ile hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap ediyoruz. Birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alanın yer aldığı proje lansmana özel 195 bin TL’den başlıyor. Metrekare fiyatlarının 3.800 TL civarına geldiği bölgede lansmana özel 2.950 TL’den satışa çıkarak hem oturumcuya hem de yatırımcıya ilk günden kazandırmayı hedefliyoruz. Üstelik lansmana özel yüzde 5 peşinatla satışlara başlıyoruz. Projede ticari alanların yerleşimini dışa dönük olacak şekilde düşündük. Böylece tüm bölgeye hizmet sağlayacağız. Öte yandan bölgenin gelişimi için yaklaşık 300 milyon TL yatırım yapacağız” dedi.
2019 yılında tamamlanacak
Hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap eden Semt Bahçekent, yeşilin her tonunu barındıran huzurlu bir ortam oluşturuluyor. Yansıma havuzları, su merdivenleri, köprüler, göletlerin yanı sıra projede pergola oturma alanları, çocuk oyun alanları, çim aktivite alanları ve koşu ringi de bulunuyor. Projenin sosyal imkanları arasında fitness salonu, saunalar ve yüzme havuzu da yer alıyor. Semt Bahçekent, 3. Havalimanı ve 3. köprü bağlantı yollarının çok yakınında yer alıyor. 145 dönümlük Hayat Parkı’na komşu konumda olan proje, ulaşım ağlarına da yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje, 2019 yılında tamamlanması beklenen metroya, TEM otoyoluna, Kuzey Marmara yakın konumda bulunuyor.
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