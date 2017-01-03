Sur’da büyük projenin temeli bugün atılıyor

Terörün hasar verdiği Güneydoğu’da yapımına başlanılan yeni konutlar tamamlanıyor. Diyarbakır Sur’da yıkılan konutların yerine Çölgüzeli ve Üçkuyu mevkiinde TOKİ tarafından üretilecek toplam 5 bin 637 konutun bin konutluk ilk etabı bu ay sonu teslim edilecek. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Suriçi 229 adada yapılacak olan yöresel mimariye uygun 44 konut ile Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon projesinin temeli atılacak.

2 KAT SINIRI GETİRİLDİ

Bakan Özhaseki, hem temel atma törenine katılacak hem de inşa edilen toplu konutlarda incelemelerde bulunacak. Bakan Özhaseki, daha sonra Cizre, Silopi ve İdil’de de incelemelerde bulunacak. Şırnak’ın merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde ise toplam 8 bin 874 konut inşa edilecek. Geleneksel mimariye uygun yürütülecek çalışmalar kapsamında, İdil’de tek katlı olarak 340 konut, Silopi’de de İller Bankası tarafından 516 konut olmak üzere toplamda 612 konut inşa edilecek. Sur içindeki yapılar sur kotunu geçemeyecek. Maksimum yükseklikler konut alanlarında 2 kat, ticaret alanlarında 3 kat olacak. Uygulamalar bu kapsamda yürütülecek, yüksek katlı ve dokuya uymayan kamu binaları ise yıkılacak.

Sur içinde 126 hektar alan içindeki vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla iki adet irtibat ofisi açıldı. 5 bin hak sahibi ile de görüşme yapıldı. Görüşmeler sonrası vatandaşlarla sözleşmeler imzalanmaya başladı.