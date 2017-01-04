Sur’da tarihi temel atıldı

Terör örgütünün yıktığı Diyarbakır Sur’daki inşaat süreci devam ederken, yeni projelere de başlanıldı. İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Sur içinde yapılacak olan yöresel mimariye uygun konut ile Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon projesinin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katıldığı törenle dün atıldı. Temel atma törenine video konferansla bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, Sur bölgesindeki tahribatı ortadan kaldırmak, tarihi ve kültürel zenginlikleri tekrar hayata döndürmek için bir program olduğunu belirterek, “60 milyon TL üç proje. Bu yıl içerisinde tamamlanacak. Toplu konut projelerin yapımı devam ediyor. Alt yapının tamamen yenilenmesi. Yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması içinde hükümetimiz, TOKİ yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi. Başbakan Yıldırım, yapılan çalışmaların terör örgütünü rahatsız ettiğine dikkat çekerek, “Bunu da biliyoruz. Onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar yeter ki milletimiz bir beraber ve kardeş olsun” dedi.

GELENEKSEL DİYARBAKIR EVİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de temel atma töreninde yaptığı konuşmada Sur içerisinde tenekeden tahtadan ev olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Geleneksel evler taş. Bunlara bugün başlıyoruz. Bundan sonra bütün evler Kiptaş’ın yapacağı geleneksel Diyarbakır evleri olacak. Bunları yaparsak Sur içi turizmin destinasyon merkezi olacak.” Terör örgütlerine yüz verilmeyeceğinin altını çizen Özhaseki, ‘Buralarda herkes evine rahatça gidecek. Çoluk çocuğuyla oturup işine gidecek ekonomi de düzelecek. Sur yaşayacak boşalmayacak” dedi. Bakan Özhaseki, çatışma yaşanan 7 bölge olduğunu belirterek, “Şimdiye kadar olan biten şeyler malum. Oradakilere karşı haliyle devlet kudretli tokadını vuruyor. Şefkat kanadını açma sırası” dedi.

HER TÜRLÜ SEÇENEK

Hevsel bahçelerinin olduğu yerde Dicle Vadisi Projesi’nin olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, şunları söyledi: “Orada park yapımına başlıyoruz. İlk etapta 320 dönüm işe başlıyoruz. Ayrıca ikinci olarak Hazreti Süleyman Cami var. 27 sahabe kabri, ilk fethin başladığı yer 115 dönüm. Ziyaret mekanı olarak düzenliyoruz. Sur’a kimlik verecek olan Diyarbakır evleri projesi. Vatandaşa ne tür seçenek varsa sunuyoruz. Evi yıkıldı ise parasını veriyoruz. ‘Evim yıkıldı ama parayla yeni ev alamam ikramlı davranın TOKİ evi alayım’ diyorsa gel al. Üçüncü TOKİ evi ve para istemiyorsa Diyarbakır evi yaptırmak istiyorsa gel yap evini. Yap evini otur.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Diyarbakır Sur’u yaşanmaz hale getirenlerin, çukurlar hendekler kazanların karşısında kararlı devleti gördüklerini belirtti.