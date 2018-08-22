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Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, bundan sonra ülkelerinde yapacakları her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası kullanacaklarını söyledi.

  • DHA
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Kurban Bayramı nedeniyle Reyhanlı'ya gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan 'Assasni' aşireti lideri Emin Al Assani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını söyledi. Assani, "Türkiye'nin yanındayız, ABD'nin uygulamasını kınıyoruz. Biz Suriyeli aşiret liderleri olarak aldığımız kararla, Suriye'de yapılacak her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası'nı kullanacağız. Tüm aşiret liderleri olarak aldığımız kararı kendi mensuplarımıza ileterek vakit geçirmeden uygulamaya da koyacağız" dedi.

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