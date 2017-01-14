Suriyeli gençlerden dil sorununa ‘akıllı’ çözüm

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Young Guru Academy (YGA), Turkcell ve FİBA Holding bir araya gelerek mültecilerin dil sorununu çözecek bir işbirliğine imza attı. YGA, Türkiye’de üniversiteye devam eden Suriyeli gençler arasından seçtiği gençleri geleceğin sosyal bilinçli liderleri olarak yetiştirmek üzere sosyal inovasyon programına dahil etti. Türkiyeli ve Suriyeli YGA gönüllülerinin akıllı telefonlar için birlikte geliştirdiği WeTalk teknolojisi ülkemizde yaşayan milyonlarca Suriyeli’nin iletişim kurmasını kolaylaştıracak. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, FİBA Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Özyeğin, Harvard ve MIT’den Prof. Mehmet Toner, psikolog yazar Doğan Cüceloğlu gibi YGA Hayal Ortaklarından mentorluk alan YGA icra kurulu Gaziantep’te 100’ün üzerinde Suriyeli genç ile çalıştı, 6 ay boyunca Gaziantep’e giderek ev ve kamp ziyaretlerinde Suriyleliler’le görüştü. Bu ziyaretlerde Suriyeli göçmenlerin sosyal hayattaki gereksinimlerine dair bilgi toplayan YGA’lı Abdulrhman Alhalabi, Razan Hajja, Yaser Nahhas, Ruba Akil, Sami Alhelali ve Mohammad Nour Alkilan, sosyal inovasyon projesi üzerinde çalışma başlattı.

ANINDA ÇEVİRİ YAPACAK

‘Suriyeliler için değil, Suriyeliler ile birlikte’ projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarında Suriyeli göçmenlerin sosyal hayatta yaşadıkları öncelikli sorunlardan birinin dil sorunu olduğunu tespit eden YGA gönüllüsü Suriyeli üniversite öğrencileri, sosyal inovasyon projesine bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla yoğunlaştı. Böylece çalışmanın ilk ürünü olan ‘WeTalk’ teknolojisi ortaya çıktı. Akıllı telefonlara yüklenen tercüme uygulaması sesli ve yazılı mesajları anında Türkçe-Arapça dillerine çevirerek tarafların anlaşmasını ve sohbet etmesini mümkün kılıyor. Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyeli’nin sosyal hayatında büyük kolaylık sağlayacak uygulamayı geliştiren YGA gönüllüleri adına konuşan YGA’nın beşinci ve ilk kadın Başkanı Asude Altıntaş; Türkiyeli ve Suriyeli YGA’lıların daha iyi bir dünya için sosyal inovasyon üretirken bir yandan da birlikte bir ilke imza attıklarını belirtti.

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ