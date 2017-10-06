Süt desteklemeleri ne zaman ödenecek 2017 Süt destekleme ödemesi yapılacak iller hangileri
Süt desteklemeleri ne zaman ödenecek çiçilere ödenecek süt desteği ne kadar olacak sorusunun yanıtı belli oldu. Çiftçinin aylardır beklediği çiğ süt destekleme primleri nihayet ödeniyor. Bugünden (6 Ekim 2017) başlayarak 13 Ekim'e kadar 55 ilde 2017 yılı ilk 6 aylık çiğ süt desteklemeleri çiftçilere ödenecek. Peki Süt destekleme ödemesi yapılacak iller hangileri? İşte destekleme ödemesi yapılacak iller...
Süt ödeneği ne kadar olacak ödeme hangi tarihte ne zaman yapılacak? ayrıntılar belli oldu. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; 2017 Yılı ilk altı aylık (ocak-haziran ayları dönemi) çiğ süt desteklemesi kapsamında 55 ilin destekleme hak edişleri 6 ve 13 Ekim 2017 tarihlerinde ödenecek. Açıklamada şöyle deniliyor;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılı ilk 6 ay süt teşvik prim fiyatları açıklanmış olup; ödeme çerçevesinde TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile biten yetiştiricilerin çiğ süt desteklemeleri 6 Ekim 2017 tarihi (Cuma günü) itibariyle, TC kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 ile biten yetiştiricilerin çiğ süt desteklemeleri 13 Ekim 2017 tarihi (Cuma günü) itibariyle ödenecektir.
Ne kadar destek verilecek?
Sıcak toplanan çiğ inek sütü için litre başına 2 kuruş, soğutulmuş inek sütü için litre başına 4 kuruş, Damızlık Birliği,Üretici Birliği veya Kooperatif üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütü için litre başına 8 kuruş destekleme primi ödenecek.
İşte Destekleme ödemesi yapılacak iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.
Diğer illerde ne zaman ödenecek?
Süt destekleme listeleri üzerinde devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 ilde işlemler tamamlanmadığı için şimdilik bu illerde destekleme primi ödenmeyecek. Soruşturma tamamlandıkça bu illerde de desteklemeler ödenecek. Damızlık Birliği açıklamasında 5 İl'de desteklemeye başvuru olmadığı ifade ediliyor.
Buzağı desteği 9 Ekim'de ödenecek
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılı buzağı desteklemeleri 3. Hak edişlerinin ödemesi 9 Ekim 2017 tarihi Pazartesi gününden itibaren başlayacak.
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