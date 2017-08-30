Suudi Arabistan 3 yılda 250 milyar dolar nakit varlığını kaybetti

Middle East Eye'ın elde ettiği ve Suudi arabistan Para Ajansı'nın yayınladığı resmi raporlar, ülkenin parasal varlığının 14 ay boyunca durmaksızın düşüş gösterdiğini ve Temmuz 2017 sonunda 1.91 trilyon Suudi riyaline (509 milyar dolar) kadar düştüğünü ortaya koydu. Bu rakam son altı yılın en düşük seviyesi. İstatistiklere bakılırsa geçtiğimiz yıla kıyasla %12.4 oranında bir düşüş söz konusu. Resmi rakamlara göre Suudi Arabistan Para Ajansı 932 milyar Suudi riyallik (249 milyar dolar) değer kaybına uğradı.

Ajansın raporuna göre bu düşüşün sebebi yurtdışındaki yatırım amaçlı menkul kıymetlerdeki %10'luk düşüş. Raporda petrol fiyatlarındaki düşüş ve Yemen'deki savaşın maddi açıdan ülkeyi nasıl etkilediğinden bahsedilmiyor.

Londra'da yaşayan Ekonomist Nihad İsmail, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada bu düşüşe yol açan birçok faktör olduğunu söyledi. İsmail'e göre temel sebepler petrol fiyatlarındaki düşüş, Yemen'deki savaş ile Katar'a uygulanan ambargonun yol açtığı, Körfez bölgesindeki jeopolitik gerginlik.

İsmail, "Yalnızca Yemen'deki savaş her ay Suudi hazinesinden 600 milyon dolar çıkmasına sebep oluyor" diyerek bu durumun ülke ekonomisi üzerinde yarattığı etkiye vurgu yapıyor. Bloomberg haber ajansının tahminlerine göre ise Suudi Arabistan, Haziran ayında başlayan Katar ablukasından beri 22 milyar dolar kaybetti.