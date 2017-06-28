Suudi Arabistan net dış varlıları açıklanamayan bir nedenle azalıyor

2014 yılının ağustos ayında 734 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan Suudi Arabistan dış rezervleri, nedeni açıklanmayan bir şekilde düşüşünü sürdürüyor. 2016 yılının sonunda 529 milyar dolara kadar gerileyen rezervler, nisan ayında 493 milyar dolarla 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kemer sıkma politikaları ve petrol kısıtları ile birlikte fiyatlarda görülen artış, 2017 yılının ilk 4 ayında 36 milyar dolarlık daralmaya engel olamadı.

Suudi Arabistan'ın net dış varlıkları Nisan ayında krallığın ilk uluslararası İslami tahvil satışlarından 9 milyar dolar gelir elde etmesinden sonra bile, 2011'den bu yana 500 milyar doların altına (493 milyar dolar) indi.

ANALİSTLER SEBEBİNİ ÇÖZEMİYOR

Suudi Arabistan'ın dış varlıklarındaki düşüşle ilgili değerlendirlmelerde bulunan Kahire merkezli EFG-Hermes ekonomisti Mohamed Abu Basha, "Bu kadar büyük bir düşüşün arkasında büyük bir etken göremedim, özellikle de sukuk satışlarını ele alırsak" dedi.

Bazı analistler, düşüşün Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri müdahalesine harcamalarından kaynaklandığını iddia etse de genel kanı bunun açıklanabilir bir düşüş olmadığını savunuyor.

Suudi Arabistan'ı izleyen iktisatçılar ve diplomatlar arasında, bir gizem haline gelen açıkların, Riyad'a olan güvene büyük bir darbe vuracağı kanısı hakim.

YETKİLİLER YORUM YAPMAKTAN KAÇIYOR

Suudi yetkililer, rezervlerin düşmesinin sebepleri hakkında ayrıntılı olarak yorum yapmadı, ancak bazıları bunun hükümet harcamaları değil özel sektör faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri sürdü.