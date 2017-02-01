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Suudi Arabistan'da bir vergisiz yaşama dönemi sona eriyor

Suudi Arabistan gerileyen petrol fiyatları nedeniyle bazı ürünlere KDV konulmasına onay verdi.

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Suudi Arabistan gerileyen petrol fiyatları nedeniyle bazı ürünlere KDV konulmasına onay verdi.
 
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudiler yıllardır ülkede vergi ödemeden yaşıyordu.
 
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
 
Ancak 2014'te 114 dolar olan 1 varil ham petrolün değerinin şu anda 55 dolar seviyesine düşmesi ülke yöneticilerini gelir için yeni arayışlara itti.
 
YÜZDE 5 KDV
 
AFP'nin haberine göre; Suudi Arabistan geçen yıl haziranda 6 üyeli Körfez İşbirliği Konseyi ile yaptığı anlaşma kapsamında belirli ürünlere yüzde 5 KDV koyacak.
 
67 YIL SONRA BİR İLK
 
Suud hükümeti 67 yıl sonra vergi almaya karar verdi.
 
BÜTÇE AÇIĞI 97 MİLYAR DOLAR
 
Haberde geçen yıl Suudi Arabistan'ın bütçe açığının da 97 milyar dolar olduğu belirtti.
 
Diğer Körfez ülkelerinin de 2018'de KDV sistemini takip etmesi bekleniyor. Yeni karar IMF'nin de (Ulslararası Para Fonu) desteğini almıştı. Diğer Körfez ülkeleri halihazırda tütün ve gazlı içeceklerde yüksek oranda KDV uyguluyor.

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