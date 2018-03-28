Suudi Arabistan'dan 200 milyar dolarlık dev hamle

Ekonomisini petrole olan bağımlılıktan kurtarmak için peş peşe yeni yatırımlar açıklayan Suudi Arabistan çok büyük bir adım daha atıyor. Buna göre dünyanın en büyük güneş enerji projesi Suudi Arabistan'da, Japon Softbank'ın desteği ile inşa edilecek.



Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, fazlar halinde yapılacak 200 gigavatlık proje 2030 yılında tamamlanacak. Maliyeti ise 200 milyar dolar olacak.



SoftBank CEO'su Masayoshi Son, "Proje çok büyük. Aynı zamanda Suddi Arabistan'daki güneş enerji sistemleri üretimine de büyük destek sağlayacak" dedi.



İLK İKİ BÖLÜME BU YIL BAŞLANIYOR



200 gigavatlık proje ülkenin tamamına yayılacak. 7.2 gigavatlık kapasiteye sahip ilk iki bölümün inşasına bu yıl başlanması planlanırken, 2019 yılından itibaren elektrik üretecek.



Bu iki bölümün maliyetinin ise 5 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.



SoftBank CEO'su Masayoshi Son, ilk etapların devreye girmesi ile elde edilecek gelirin, projenin ilerideki safhalarının finansmanında kullanılacağını söyledi. Her bir bölüm için 25 yıllık alım garantisi verilecek.



100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM



Güneş enerjisi endüstrisine yapılacak bu yatırımın ülkede 100 bin kişilik bir istihdam taratması ve ülkenin milli geilirini 12 milyar dolar artırması bekleniyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan bu proje ile elektrik üretimi için kullanılan petrolden 40 milyar dolar tasarruf sağlayacak.



(Habertürk)