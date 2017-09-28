Suudi Arabistan’dan 2050 için 2 trilyon dolarlık varlık fonu

Büyükelçi, ülkesinin milli günü nedeniyle Ankara’da verdiği resepsiyonda, 2030 Kalkınma Vizyonu’nu anlattı. 2 trilyon dolarlık Varlık Fonu oluşturulduğunu belirten Büyükelçi, halen Suudi Arabistan’ın petrole bağlı olmayan gelirlerinin yılda sadece 43,5 milyar dolar olduğunu, bu rakamı 6 kat arttırarak 267 milyar dolara yükseltmek istediklerini söyledi.

SAVUNMA, SAĞLIK İLE KONUTA BÜYÜK PAY

Bunun için özel sektör düzenlemelerinde ve kalkınma odaklı yatırımlar için reformlar yapılacak, yatırım ortamının iyileştirilmesi için ‘yeşil kart sistemi’ başlatılacak. Özellikle, savunma sanayi, yerleşim ve sağlık projeleri en büyük payı alacak. Suudi Arabistan’ın öncelik vereceği yatırım alanları, Türkiye’nin de dünya çapında güçlü olduğu alanlar. Büyükelçi El Khereiji, Türkiye ile ilişkilerden söz ederken, iki ülke arasında ‘mükemmel kardeşlik ilişkilerinin derinliği’ne özellikle vurgu yaptı ve “İlişkilerimiz, son dönemde politik, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde oldukça ciddi bir gelişmeye tanık olmuştur. Bu çerçevede her iki ülkede ilişkileri güçlendirmek üzere Türk - Suudi Koordinasyon Konseyi kurulmasına karar verilmiştir” dedi.