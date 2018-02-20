Suudi Arabistan-Hindistan arasında ticaret hacmini artırma anlaşması

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'da bir araya gelen iki ülkenin ortak komitesi, Suudi Arabistan'ın Hindistan'a ihracatının 67 milyar riyale (17,9 milyar dolar) ulaştığını, Hindistan'dan ithalatının ise 18 milyar riyali (4,8 milyar dolar) yakaladığını belirtti.

Taraflar, iki ülke arasında karşılıklı olarak yatırım oranlarını artırma yönünde çaba sarf etme ve ticaret konusundaki iş birliği düzeyini yükseltmede mutabık kaldı.

Suudi Arabistan, Hindistan'a iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyük bölümünü oluşturan petrol ürünleri ihraç ediyor.