Suudi Arabistan-Hindistan arasında ticaret hacmini artırma anlaşması
Suudi Arabistan ile Hindistan'ın, 2017 yılında 85 milyar riyale (22,7 milyar dolar) ulaşan ticaret hacmini artırma yönünde anlaşma yaptığı bildirildi.
- AA
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'da bir araya gelen iki ülkenin ortak komitesi, Suudi Arabistan'ın Hindistan'a ihracatının 67 milyar riyale (17,9 milyar dolar) ulaştığını, Hindistan'dan ithalatının ise 18 milyar riyali (4,8 milyar dolar) yakaladığını belirtti.
Taraflar, iki ülke arasında karşılıklı olarak yatırım oranlarını artırma yönünde çaba sarf etme ve ticaret konusundaki iş birliği düzeyini yükseltmede mutabık kaldı.
Suudi Arabistan, Hindistan'a iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyük bölümünü oluşturan petrol ürünleri ihraç ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.