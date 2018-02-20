Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Suudi Arabistan-Hindistan arasında ticaret hacmini artırma anlaşması

Suudi Arabistan ile Hindistan'ın, 2017 yılında 85 milyar riyale (22,7 milyar dolar) ulaşan ticaret hacmini artırma yönünde anlaşma yaptığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'da bir araya gelen iki ülkenin ortak komitesi, Suudi Arabistan'ın Hindistan'a ihracatının 67 milyar riyale (17,9 milyar dolar) ulaştığını, Hindistan'dan ithalatının ise 18 milyar riyali (4,8 milyar dolar) yakaladığını belirtti.

Taraflar, iki ülke arasında karşılıklı olarak yatırım oranlarını artırma yönünde çaba sarf etme ve ticaret konusundaki iş birliği düzeyini yükseltmede mutabık kaldı.

Suudi Arabistan, Hindistan'a iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyük bölümünü oluşturan petrol ürünleri ihraç ediyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye´de Rejim yanlısı grupların Afrin´e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

Suriye´de Rejim yanlısı grupların Afrin´e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

İşte kahraman Halisdemir'in son fotoğrafı

İşte kahraman Halisdemir'in son fotoğrafı

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA