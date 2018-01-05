Suudi petrol devi anonim şirkete dönüştürülüyor

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesine karar verdi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun, dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesine karar verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi gazetesinde yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Saudi Aramco'nun tüzüğü gereği anonim şirketine dönüştürülmesine karar verdi. Ayrıca kararın, geriye dönük olarak 2018 yılının başından itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulunun bu kapsamda doğrudan ya da dolaylı olarak tamamen Aramco'ya bağlı tüm firmalara şirket hükümleriyle uyumlu olacak şekilde durumlarını düzenlemesi için 5 yıl süre tanıdığı kaydedildi. Kurulun gerektiğinde bu süreyi uzatma hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

Kararda ayrıca şirketin büyük çoğunluk hissesinin mülkiyetinin doğrudan devlete ait olduğu vurgulandı.

Son zamanlarda düşük petrol fiyatları nedeniyle gelirlerinde sıkıntı yaşayan Suudi Arabistan'ın küresel enerji piyasasında başat aktörlerden birisi olan Saudi Aramco'nun yüzde 5'lik bir payını 2018 yılı içinde özelleştirilmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Günde 10 milyon varil ham petrolün üzerinde bir üretimi olan Saudi Aramco, dünyadaki tüm petrol üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikisini de bu şirket tek başına sağlıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamasına göre Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon dolar ve bu büyüklükte bir şirketin yüzde 5'inin özelleştirilmesi 100 milyar dolarlık bir özelleştirme projesi anlamına geliyor. Bunun da dünyanın en büyük halka arzı olacağı ifade ediliyor.

BENZİN FİYATLARININ ZAMLANMASI

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, son zamlara rağmen benzin fiyatlarının diğer ülkelere göre daha ucuz olduğunu belirtti.

Falih, Suudi Arabistan resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, son zamlara rağmen Suudi Arabistan'daki benzin fiyatlarının diğer ülkelerden daha ucuz olduğunu ifade ederek, "Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman'da fiyatlar daha yüksek." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışın gerekli olduğuna dikkati çeken Falih, yerel ekonomiyi güç duruma sokan tüketim oranları nedeniyle bunun yapılması gerektiğini anlattı.

Bakan Falih, Suudi Arabistan'ın günlük 4,7 milyon varil petrol tükettiğini, bunun ülkenin petrol ve gaz üretiminin yüzde 35'ini teşkil ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, yıl başında benzin fiyatlarına yüzde 82 ila yüzde 126 zam yapmıştı. Buna göre 0,75 riyal olan 91 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 82 zamla 1,37 riyale, 95 oktanınki ise yüzde 126 zamla 0,90 riyalden 2,04 riyale yükselmişti.

Dünyadaki en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir süredir gelir sıkıntısı yaşanıyor.