Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI/TUSAŞ) Airbus S.A.S'ın tek koridorlu uçağı A320Neo’nun Pratt and Whitney (PW) motor kabuğu tasarım ve üretim ihalesini kazandı.

TAI'den yapılan açıklamaya göre, TAI, Alman- Fransız ortaklığı olan Airbus'un iki motor seçeneğine sahip olan A320Neo’ların PW P1100G-JM jet motorlu uçakları için motor kabuğunu tasarlayacak. TAI, platform ömrü boyunca ve tek kaynak olarak üretime devam edecek.

TAI'nin tasarlayıp, üreteceği PW motor kabuğu, uçak motorlarını dış etkenlerden koruyacak, motor üzerindeki hava direncini azaltacak ve uçağın aerodinamik veriminin artırılmasını sağlayacak.

Açıklamada ayrıca, TAI'nın Türk ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiği belirtilerek, bugüne kadar Kahramankazan’daki tesislerinde, Airbus A350 XWB kanatçıklarının tasarım ve üretimine, Airbus A330 dümenleri ile Airbus A320 uçaklarının 18 ve 19 numaralı arka panellerinin ve arka gövdelerinin üretimine başarıyla devam ettiği ifade edildi.