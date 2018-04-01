Takıda çıtır dönemi

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında çeyrekten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzükleri tercih ediyor.

TERCİH 14 AYAR

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, turizmdeki iyi veriler ve 2018 yılıyla birlikte piyasada yaşanan hareketliliğin, kuyumculuk sektörünü de yaz sezonu konusunda umutlandırdığını söyledi. Bu yıl Ramazan ayının 15 Haziran’da bitmesi ile işlerin hareket kazanacağı düğün sezonunun tam zamanında başlayacağını dile getiren Atayık, altın fiyatlarındaki yükselişin sektöre etkisini şöyle değerlendirdi: Son dönemde özellikle müşterilerimiz, altın alımlarını sürdürse de özellikle gramajı düşük ürünlere yöneldiğini söyleyebiliriz. Örneğin 15-20 gramlık bilezik alıyorsa, bugün fiyatlar yükseldiği için 10 gramı tercih edebiliyor. Aynı durum, altın takı ve mücevherde de söz konusu. Altın takıda ‘çıtır’ olarak tabir edilen ürünler ilgi görürken, mücevherde de 18 veya 22 ayar yerine 14 ayar ürünler tercih ediliyor.”

BÜTÇEYE GÖRE ALIŞVERİŞ

Atayık, altın ve mücevher müşterisinin fiyat avcısı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: “Fiyat aralığını iyi takip ediyor ve bütçesine göre alışverişini yapıyor. Tabii ki çeyrek altın yerine yarı-çeyrek ve gram altınlara doğru bir yönelim söz konusu. İnsanlar, çeyrekten ziyade gram altının fiyatını sormak için mağazalara uğruyor. Biz, sektör olarak tüketicilerin istek ve beklentileri ışığında üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mağazalarımızın vitrinlerinde en çok satılan ürünleri takip ediyor ve ona göre üretimlerimizi şekillendiriyoruz. Tüketicilerimizden de tabi ki fiyat bazlı istekler ve talepler olabiliyor. Daha düşük gramajlı ve fiyatı da bütçesine uygun olan bilezikleri tercih ediyorlar.”