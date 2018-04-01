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Taksi plakalarına KDV istisnası uygulanacak

Taksi plakası alım satımındaki değer artışından vergi alınmaması ve eski borçların silinmesine ilişkin düzenlemeye KDV muafiyeti de eklendi

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Hükümet, plaka alım satımındaki değer artışından vergi alınmaması ve eski borçların silinmesine ilişkin düzenlemeyi, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) de kapsayacak şekilde genişletti.
 
TBMM'de kabul edilen yasada, taksi plakalarından değer artışı vergisi alınmamasını, sonra da bu konuya ilişkin mevcut davaların düşürülmesini düzenleyen madde kabul edildi.
 
KDV Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı önceki gece kabul edilirken, muhalefet 'taksi plakalarının değer artışından vergi alınmamasına' yönelik düzenlemeye Uber tartışmalarını da anımsatarak itiraz etti.
 
Düzenlemeyle birlikte taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının plaka devrinde değer artışı gelir vergisinden muaf olacak.
 
Söz konusu araçlarda plaka devri yapılırken alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı tahsil edilmesi öngörülüyor.
 
Bu plakalarda, elde tutulma süresi gibi şartlar aranmayacak. Değer artış kazançlarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir vergi çıkarılmayacak. Daha önce çıkarılan borçların tahsilinden, davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.
 
18 bini İstanbul'da, 7.700’ü Ankara’da olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 100 bine yakın taksi plakası olduğu tahmin ediliyor.
 
(Business HT)

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