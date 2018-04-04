Taksicilere itaksi çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ tarafından düzenlenen ‘Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, taksici esnafına iTaksi çağrısında bulundu. iTaksi’nin yerli bir uygulama olduğunun altını çizen Uysal “Taksiye binen ve kullanan da yerli ama başkalarının aldığı karara uymak zorunda. İBB olarak bunun yerlisini yaptık. iTaksi’yi hayata geçirdik. Aslında sistem olarak aynı. Birinde karar New York’tan veriliyor. Diğerinde ise ülkemizde konunun teknik ekipleri karar veriyor. İstanbul’da 18 bin taksimiz var, iTaksi’de 5 bin üyemiz var. Neden taktırmıyorlar? Şoförler, ‘Kamera koyup bizi takip ediyorlar’ diyor. Ama bundan başka çaresi de yok. Bunun yerlisini yapalım demek, sokakta sopayla Uber’cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bu sorunu çözmüş oluyoruz. Biz Uber’in konforundan uzak kalmamalıyız. Ama bu konforu yaşarken yurt dışındaki bir insanın kararıyla taksicimiz ve vatandaşımız kavga eder hale gelmemelidir” dedi.

YERLİ YEMEK KARTI

Metro çalışmalarına da değinen Uysal “Biraz daha uzatalım dediğimizde sinyalizasyonu yapan firma ‘Benden izinsiz yapamazsın ya da şu kadar para isterim’ diyor. Bu müthiş bir bağımlılık. Bu durumda yerli ve milli ürünün önemi çok daha iyi ortaya çıkıyor” dedi. Uysal, “İstanbul’da yemek kartı ciddi bir pazar, ama Fransızların elinde. İBB olarak Turkcell ve PTT ile bu alanda bir çalışma hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KUTU TAKSİCİLERİN YANINDAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi›nden yapılan açıklamada Başkan herhangi bir markanın (Uber) kullanımından değil, “Mobil Taksi Uygulaması”nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsettiği bildirildi. Açıklamada, ifade edilenden daha başka bir anlam çıkarılmaya çalışıldığı belirtilerek “Sayın Uysal açıklamasında, herhangi bir markanın kullanımından değil, Mobil Taksi Uygulaması’nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsetmiştir. Bununla beraber İBB olarak geçen yıl kullanıma sunduğumuz iTaksi mobil uygulaması ile kurumumuzun bu konuya yaklaşımı açıkça görülmektedir. İBB, ‹iTaksi’ uygulaması ile şehrimizde yasal olarak hizmet veren bütün taksicilerin yanındadır” denildi.

Su ve Atık su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştaya’na katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye (solda) İBB Başkanı Uysal el işi sürahi hediye etti.