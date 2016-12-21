Dünya Bankası'ndan TANAP için 800 milyon dolarlık krediye onay

Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki kredi onaylandı.

BOTAŞ'A 5 YIL GERİ ÖDEMESİZ 400 MİLYON DOLAR

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka yönetiminin dünkü toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.

Toplantı sonucunda, Dünya Bankası Grubuna bağlı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla, BOTAŞ'a TANAP için 400 milyon dolarlık kredi verilmesine karar verildi. Türkiye garantisinde BOTAŞ'a sağlanacak söz konusu kredi, 5 yıl geri ödemesiz 24 yıl vadeli olacak.

SGC'YE DE 400 MİLYON DOLAR

Azerbaycan hükümeti garantisinde de proje için SGC'ye 400 milyon dolar tutarında kredi onaylandı. Bu miktar SGC tarafından 5 yıl geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vade ile ödenecek

Böylece Dünya Bankası Grubunca, TANAP için toplamda 800 milyon dolarlık finansman sağlanmış olacak.

"BÖLGEDEKİ TİCARETİ DESTEKLEYECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, TANAP'ı desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "TANAP sadece Azerbaycan ve Türkiye'de ekonomik fırsatları arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ticareti destekleyecek, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında katkı sunacak." ifadesini kullandı.

İLK GAZ 2018 HAZİRAN'DA

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin maliyetinin 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini belirtmişti.

Toplamda bin 850 kilometre uzunluğa sahip TANAP'tan ilk gaz Türkiye'ye 2018 Haziran'da verilecek. Proje, 2020 yılında da Avrupa'ya gaz sağlamayı hedefliyor.

Proje'ye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından da finansman sağlanacak. TANAP için verilecek toplam desteğin 4 milyar doları bulması bekleniyor.

TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TRANSFER

'Enerjinin İpek Yolu' diye adlandırılan TANAP projesiyle, Azerbaycan Şah Deniz doğalgaz alanından çıkarılan gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilecek. Projenin maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar.

1850 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ HAT 20 İLDEN GEÇECEK

1850 kilometre uzunluğundaki hat, Türkiye'nin 20 ilinden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak.

HATTIN YÜZDE 80'İNİ TÜRK ŞİRKETLER YAPACAK

Boru hattının yüzde 80'ini Türk şirketler yapacak, 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

31 MİLYAR METREKÜPE KADAR GAZ TAŞIYACAK

31 milyar metreküpe kadar gaz taşıyacak hattan Türkiye'ye ilk gaz akışının 2018'de gerçekleşmesi planlanıyor. Toplam doğalgaz ithalatında yüzde 9 olan Azerbaycan'ın payı TANAP'ın ilk aşamasının sonuçlanmasıyla yüzde 15'e çıkacak.