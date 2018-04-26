TANAP seçim öncesi açılıyor
TANAP’ta daha önce 30 Haziran olarak duyurulan açılış tarihi öne çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP’ın açılışının seçim öncesinde yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2011’de imzasını attıkları Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) tarihi açılışa sayılı günler kaldı. Projede daha önce 30 Haziran olarak duyurulan açılış tarihi öne çekildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında TANAP’ın açılışının seçim öncesinde yapılacağını duyurdu.
Konuşmasında 30 Ekim 2017’de Bakü’de ‘Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan bu hattın verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ettiğini söyledi. Erdoğan “Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var, bunları da hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır” dedi.
Erdoğan “Bunun yanında müşterek hedeflediğimiz adımlar var. Tabi şu anda önümüzdeki proje malum, yakın zamanda TANAP’ın açılışını yapacağız. Bu açılış, haziran ayının başında gerçekleştirilecek ve bu seçim öncesi de gerek milletimize gerekse tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Aliağa’da yapımı devam eden Star Rafinerisi ‘nin açılışını da Aliyev ile eylül ya da ekim ayı gibi yapacaklarını bildirdi.
Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısına katılan Erdoğan ve Aliyev, ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine iştirak etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.
Tercihli ticaret için ilk adım
Erdoğan-Alivey görüşmesinde iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının yapılması konusunda da anlaşmaya varıldı. Aliyev, Erdoğan ile tercihli ticaret anlaşmasının yapılması konusunda anlaştıklarını söylerken Erdoğan bu konuda “Önemli bir adım attık. Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasından ciddi manada memnuniyet duyduğumu özellikle vurgulamak isterim. Kısa sürede inşallah anlaşmayı da addedeceğimize inanıyorum” dedi.
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