TANAP seçim öncesi açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2011’de imzasını attıkları Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) tarihi açılışa sayılı günler kaldı. Projede daha önce 30 Haziran olarak duyurulan açılış tarihi öne çekildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında TANAP’ın açılışının seçim öncesinde yapılacağını duyurdu.

Konuşmasında 30 Ekim 2017’de Bakü’de ‘Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan bu hattın verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ettiğini söyledi. Erdoğan “Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var, bunları da hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır” dedi.

Erdoğan “Bunun yanında müşterek hedeflediğimiz adımlar var. Tabi şu anda önümüzdeki proje malum, yakın zamanda TANAP’ın açılışını yapacağız. Bu açılış, haziran ayının başında gerçekleştirilecek ve bu seçim öncesi de gerek milletimize gerekse tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Aliağa’da yapımı devam eden Star Rafinerisi ‘nin açılışını da Aliyev ile eylül ya da ekim ayı gibi yapacaklarını bildirdi.