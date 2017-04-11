TANAP’ın ilk boruları teslim edildi

Asrın projesi TANAP’ın ana tedarikçisi olan Tosyalı Holding grup şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, mart ayı itibariyle TANAP’ın 475 km borusunu (Türkiye’den alınacak boruların 3’te biri) teslim ederek taahhüdünü zamanından önce tamamladı ve teslimatlarını bitirdi.

DAKİKADA 5 BİN METRE

Tamamlandığında 1.850 kilometre uzunluğunda olacak TANAP’ta toplamda 1.200 milyon ton çelik boru kullanılacak. Çelik boruların 200 bin tonu ithal edilecek, 1 milyon tonu ise Türkiye’de üretilecek. Tosyalı Holding’in amiral gemisi Tosçelik, dakikada 5 bin metrenin üzerinde üretim kapasitesine sahip.

JAPONLAR OSMANİYE’DE

Öte yandan Tosyalı Holding, Türkiye’nin ilk yassı çelik fabrikasını kurduğu Osmaniye’ye Toyota’dan sonra Japonlar’ın en büyük yatırımı olan Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.’yi kazandırdı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Ülkemize borcumuz var. Yatırıma devam” dedi. Japon ortakları Toyo ile birlikte 650 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen Tosyalı “Burada 10 mikronluk yani kağıt peçeteden bile daha ince ambalaj tenekesi üreteceğiz. Ürünlerimiz, geniş bir yelpazede kullanılacak. Özellikle gıda sektöründe oyunu değiştiriyoruz” diye vurguladı.