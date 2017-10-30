TANAP’ta ilk etap tamamlanıyor

Türkiye'yi enerji koridoru haline getirecek önemli projelerden Tnadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ilk bölümünde sona gelindi. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Sahası’nda üretilecek doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak projede ‘Faz 0’ olarak adlandırılan ilk etabın yüzde 93’ünün tamamlandığını söyledi. Düzyol “Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak” diye konuştu.

PROJE TEK TEK TEST EDİLİYOR

Boru hattı sistemini oluşturan tüm yer altı ve yer üstü tesisleri gazlı ortamda tek tek test edileceğini belirten Düzyol “2018 Haziran sonunda Türkiye’ye ticari gaz teslimatının başlatılması için hazır hale gelinecek” dedi. Düzyol, Eskişehir’den Yunanistan sınırına kadar uzanacak ve Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz sağlayacak olan Faz 1’in yatırımının ise 2019 ortalarında biteceğini söyledi.

AVRUPA’YA GAZ 2020’DE

Bazı politik ve idari sorunlar nedeniyle projenin tamamının 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade eden Düzyol, Avrupa’ya gaz akışının da en erken Mart 2020’de başlayabileceğini aktardı.