TANAP’ta ilk etap tamamlanıyor
TANAP Genel Müdürü Düzyol, Hazar Denizi’nde üretilecek doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak projenin, ilk etabının yüzde 93’ünün tamamlandığını söyledi.
Türkiye'yi enerji koridoru haline getirecek önemli projelerden Tnadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ilk bölümünde sona gelindi. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Sahası’nda üretilecek doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak projede ‘Faz 0’ olarak adlandırılan ilk etabın yüzde 93’ünün tamamlandığını söyledi. Düzyol “Önümüzdeki yıl başından itibaren boru hattının doldurulmaya başlanması ve sistemlerin test edilmesi amacıyla hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki giriş noktasından sisteme gaz alınmaya başlanacak” diye konuştu.
PROJE TEK TEK TEST EDİLİYOR
Boru hattı sistemini oluşturan tüm yer altı ve yer üstü tesisleri gazlı ortamda tek tek test edileceğini belirten Düzyol “2018 Haziran sonunda Türkiye’ye ticari gaz teslimatının başlatılması için hazır hale gelinecek” dedi. Düzyol, Eskişehir’den Yunanistan sınırına kadar uzanacak ve Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz sağlayacak olan Faz 1’in yatırımının ise 2019 ortalarında biteceğini söyledi.
AVRUPA’YA GAZ 2020’DE
Bazı politik ve idari sorunlar nedeniyle projenin tamamının 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini ifade eden Düzyol, Avrupa’ya gaz akışının da en erken Mart 2020’de başlayabileceğini aktardı.
1.3 MİLYARLIK FİNANS PAKETİ
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından yaklaşık 2.5 milyar doların üzerinde kredinin onaylandığını ifade eden Düzyol, TANAP’ta kredilerin geri dönüşünde garantili bir model uygulandığını ve bunun da finans kuruluşlarının işini kolaylaştırdığını ifade etti. Düzyol “Onaylamasını beklediğimiz toplam 1.3 milyar dolarlık bir finansman paketi daha var. TANAP için EBRD’nin 500 milyon dolarlık finansman paketini onaylaması, EIB ile proje ortaklarımız arasında devam eden müzakere sürecinin beklenenden daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlayacak” dedi.
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