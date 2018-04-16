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TANAP'tan 10 kente ambulans desteği

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) şirketi tarafından boru hattı güzergahındaki 10 kente, tam donanımlı 13 acil yardım ambulansı hibe edileceği bildirildi.

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TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, hibe ve destek uygulamasının, boru hattının geçtiği güzergah boyunca ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Boru hattı güzergahındaki kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkisinin artırılmasının desteklenmesi amacıyla 11 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalandığı anımsatılan açıklamada, "Protokol kapsamında TANAP, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla boru hattı güzergahında bulunan 10 kentte, sağlık hizmeti veren İl Sağlık Müdürlüklerine tam donanımlı 13 acil yardım ambulansı hibe edecek. Ambulanslar Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerine hizmet verecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "TANAP olarak insan sağlığını koruyacak, iyileştirecek, yaşam kalitesini artıracak ve ülkemiz için katkı sağlayacak uygulamada yer almaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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