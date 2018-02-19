Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TANAP'tan ilk ticari gaz sevkiyatı Temmuz ayında başlayacak

Azerbaycan'ın kamu enerji şirketi SOCAR, Avrupa'ya uzanan Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan Trans-Anadolu Boru Hattı'nı (TANAP) kapsayan sevk sisteminden ilk ticari sevkiyatın Temmuz ayında başlayacağını ve hattın tam kapasiteye 2020 yılında ulaşacağını açıkladı.

  • Reuters
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), Gürcistan'dan geçen Güney Kafkas Boru Hattı ve TANAP olmak üzere üç safhadan oluşan Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'a ait Şah Deniz sahasında üretilen doğalgazın doğrudan Avrupa piyasalarına ulaşmasını sağlayacak.

SOCAR'ın başkan vekili Vitaly Baylarbayov, Reuters ile söyleşisinde "Türkiye'ye (TANAP üzerinden) ilk ticari doğalgaz sevkiyatına bu yıl Temmuz başında başlayacağız." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA