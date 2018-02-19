TANAP'tan ilk ticari gaz sevkiyatı Temmuz ayında başlayacak
Azerbaycan'ın kamu enerji şirketi SOCAR, Avrupa'ya uzanan Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan Trans-Anadolu Boru Hattı'nı (TANAP) kapsayan sevk sisteminden ilk ticari sevkiyatın Temmuz ayında başlayacağını ve hattın tam kapasiteye 2020 yılında ulaşacağını açıkladı.
- Reuters
Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), Gürcistan'dan geçen Güney Kafkas Boru Hattı ve TANAP olmak üzere üç safhadan oluşan Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'a ait Şah Deniz sahasında üretilen doğalgazın doğrudan Avrupa piyasalarına ulaşmasını sağlayacak.
SOCAR'ın başkan vekili Vitaly Baylarbayov, Reuters ile söyleşisinde "Türkiye'ye (TANAP üzerinden) ilk ticari doğalgaz sevkiyatına bu yıl Temmuz başında başlayacağız." dedi.
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