TANAP'tan ilk ticari gaz sevkiyatı Temmuz ayında başlayacak

Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), Gürcistan'dan geçen Güney Kafkas Boru Hattı ve TANAP olmak üzere üç safhadan oluşan Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'a ait Şah Deniz sahasında üretilen doğalgazın doğrudan Avrupa piyasalarına ulaşmasını sağlayacak.



SOCAR'ın başkan vekili Vitaly Baylarbayov, Reuters ile söyleşisinde "Türkiye'ye (TANAP üzerinden) ilk ticari doğalgaz sevkiyatına bu yıl Temmuz başında başlayacağız." dedi.