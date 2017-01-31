TAP’ın maliyeti 4.5 milyar Euro
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP’ın maliyetinin 4.5 milyar Euro olacağı açıklandı.
Açıklamayı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Genel Müdürü Ian Bradshaw yaptı. Bradshaw, geliştirme takviminin tamamen Şah Deniz 2’nin geliştirilmesiyle uyumlu olarak planlandığını söyledi. TANAP’a doğalgaz sağlayacak Şah Deniz-2 faz sahası ile eş zamanlı ilerleme gösterdiklerini dile getiren Bradshaw, “Şah Deniz Konsorsiyumu ilk gaz satışını 2018 sonunda Türkiye ve Gürcistan’a gerçekleştirecek. Avrupa’ya ilk gaz gönderimi de bundan yaklaşık 1 yıl sonra 2020’nin başlarında planlanıyor” dedi. “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile bir dizi OECD ülkesinin ihracat kredi garanti kuruluşlarından da mal ve hizmet tedariki konusunda finansman bekliyoruz” açıklamasında bulunan Bradshaw, 2017 içinde TAP’ın finansman çizelgesini netleştireceklerini söyledi.
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