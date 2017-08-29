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Tapu sahipleri taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yönetebilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yönetebileceği sistemi hayata geçirdi.

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Yeni uygulama, hem vatandaşın işini kolaylaştıracak hem de tapu müdürlüklerinin iş yükünü azaltacak. İşlemlerini web-tapu üzerinden yapacak vatandaş, tapu dairesine gidip imza atacak.
 
Web tapu e-devlet üzerinden kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek. Vatandaşlar uygulamayla taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyecek. Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web tapu aracılığı ile yaparak kuruma gitmeden işlem sürecini başlatabilecek.
 
SAHTECİLİĞE ÖNLEM
 
Sistemin vatandaşların hayatına getireceği bir diğer yenilik de dolandırıcılık ve sahtecilik girişimlerine karşı alınacak önlemler olacak. Bu çerçevede, sistem sayesinde tapu sahipleri, web tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek.
 
ONLINE ÖDEME
 
Tapu müdürlüklerince web tapudan gelen başvurular yetkili memura havale edilecek, memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra işlemi gerçekleştirecek kişiye tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS olarak bildirilecek. Vatandaşlar elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yapacak. Başvurunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebilecek. Harç ve döner sermaye gibi bedeller online ortamda ödenebilecek. (Sabah)

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