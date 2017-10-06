Tapuda web emlakçı dönemi

Pilot bölge olarak Kocaeli'de sistem uygulanmaya alındı. Yürülüğe sokulan çalışma ile aracılık faaliyetleri lisans almış kişiler eliyle yürütülecek. Sektörün önemli bir parçası olan emlakçılar da sistem ile yasal bir zemine kavuşmuş oldu.

WEB-TAPUYA EMLAKÇILAR DAHİL EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını, müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemine emlakçıları da ekledi. Vatandaşın işini kolaylaştırmak için emlakçılara sorumluluk vererek sisteme dahil edildi.

Getirilen sistemle emlakçıya ve taşınmaza yönelik aracılık mesleğini disiplin altına alacak, bu faaliyetlerin lisans almış kişiler eliyle yürütülmesi sağlanacak. Emlakçılar, artık tapu müdürlüklerine kaçak vekalet ile değil de yetkili bir şekilde gidecek. İlk pilot il olarak seçilen Kocaeli'nde uygulanmaya koyuldu. Kocaeli emlakçılar odasında kaydı bulunan 800 emlakçı sisteme dahil edildi. İkinci pilot şehir Sivas olacak. Uygulama oturdukça da tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

GAYRİMENKUL DEĞER BİLGİ BANKASI KURULACAK

Kurum, gayrimenkul değerlendirme sistemi oluşturulmasına yönelikte bir çalışma da yürütüyor. İmar ve kentsel dönüşüm uygulamaları ile gayrimenkul sahipliği ve işlemlerinden alınan vergi, harçlar için temel teşkil edecek toplu bir gayrimenkul değerlendirme sistemi oluşturulmasına yönelik alt yapı çalışması yapılacak.

Çalışma ile gerekli yasal, kurumsal ve teknik alt yapının geliştirilmesine yönelik analiz çalışması yapılacak. Toplu değerleme usulüne geçişi öngören gayrimenkul değerleme strajesi vesikası hazırlanacak. Gayrimenkul değerlemeye ilişkin veri ve değerleme kıstasları belirlenecek. Gayrimenkul yönetim bilgi nizamnamesi oluşturulacak, saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Değer/fiyat bilgi kaynakları taranacak, gayrimenkul değer bilgi bankası kurulması ve ilgili kuruluşlarca veri akışı sağlanacak.