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Tarım sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sigorta şirketlerince, prim borçlarına karşılık ilk yıl için Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun belirleyeceği teminat türlerine göre havuza 200 bin lira sabit teminat verilecek.

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Sigorta şirketlerince, prim borçlarına karşılık ilk yıl için Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunun belirleyeceği teminat türlerine göre havuza 200 bin lira sabit teminat verilecek.
 
Hazine Müsteşarlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, sigorta şirketlerinin prim borçlarına karşılık ilk yıl için Kurulun belirleyeceği teminat türlerine göre havuza vereceği sabit teminat tutarı 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Şirketlerin, takip eden yıllarda bir önceki yıl havuza devrettikleri prim üzerinden vereceği ilave teminat ise yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

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