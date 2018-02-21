Tarım ve hayvancılığa 4 koldan destek

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımsal destek paketini açıkladı. ‘Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye’ ismiyle düzenlenen programda kürsüye çiftçilerin verdiği zeytin dalı ile gelen Erdoğan müjdeleri birer birer sıraladı. Yeni destekler arasında 300 koyun ve bakım ücretinin yanında düşük faizli kredi imkanı, mazot ve sigorta desteği de bulunuyor.

81 İLİN ÇİFTÇİSİ BEŞTEPE’DE

Konuşma yapmak için kürsüye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiftçiler tarafından ‘zeytin dalı’ hediye edildi. Erdoğan, kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkarken, toplantı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve illeri temsilen sahneye davet edilen 81 çiftçiyle de aile fotoğrafı çektirdi.

15 yılda tarıma 103 milyar hibe

Türkiye’nin en başarılı olduğu alanlardan birinin tarım ve hayvancılık olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bunun en yakın şahidi de sizlersiniz, çiftçilerimiz... Bu ülkenin son 15 senede tarım ve hayvancılıkta nasıl mesafe kat ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz.” diye konuştu. Erdoğan “Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Ey ana muhalefetin başı, sen böyle bir rakamla tanıştın mı” diye konuştu.