Tarım ve hayvancılığa 4 koldan destek
Tarımda hedef büyüten Türkiye çiftçi için yeni bir paketi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı pakette çiftçiye ‘300 koyun+maaş’, düşük faizli kredi ve mazot ve sigorta desteği de var.EŞTEPE Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımsal destek paketini açıkladı. ‘Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye’ ismiyle düzenlenen programda kürsüye çiftçilerin verdiği zeytin dalı ile gelen Erdoğan müjdeleri birer birer sıraladı. Yeni destekler arasında 300 koyun ve bakım ücretinin yanında düşük faizli kredi imkanı, mazot ve sigorta desteği de bulunuyor.
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarımsal destek paketini açıkladı. ‘Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye’ ismiyle düzenlenen programda kürsüye çiftçilerin verdiği zeytin dalı ile gelen Erdoğan müjdeleri birer birer sıraladı. Yeni destekler arasında 300 koyun ve bakım ücretinin yanında düşük faizli kredi imkanı, mazot ve sigorta desteği de bulunuyor.
81 İLİN ÇİFTÇİSİ BEŞTEPE’DE
Konuşma yapmak için kürsüye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiftçiler tarafından ‘zeytin dalı’ hediye edildi. Erdoğan, kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkarken, toplantı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve illeri temsilen sahneye davet edilen 81 çiftçiyle de aile fotoğrafı çektirdi.
15 yılda tarıma 103 milyar hibe
Türkiye’nin en başarılı olduğu alanlardan birinin tarım ve hayvancılık olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bunun en yakın şahidi de sizlersiniz, çiftçilerimiz... Bu ülkenin son 15 senede tarım ve hayvancılıkta nasıl mesafe kat ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz.” diye konuştu. Erdoğan “Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Ey ana muhalefetin başı, sen böyle bir rakamla tanıştın mı” diye konuştu.
MAZOTUN YARISI DEVLETTEN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini başlattıklarına dikkati çekerek, “Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Hayırlı olsun. Rabbim inşallah bununla birlikte bereketini de versin” dedi.
21 ÜRÜNE DESTEK
Devam eden gübre desteğine de değinen Erdoğan 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere kendilerinin verdiğini, 2002’de sadece 4 ürüne verilen prim desteğini 21 ürüne çıkardıklarını, bu kapsamda 2013-2017 döneminde toplam 30 milyar lira prim desteği verdiklerini belirtti. Erdoğan, ayrıca üreticilerin uygun koşullarda finansmana ulaşmasını sağlayarak çiftçilerin omuzlarındaki faiz yükünü hafiflettiklerini kredi faizlerini yüzde 59-69’lardan sıfır ile yüzde 8.25 oranına kadar düşürdüklerini bildirdi.
300 KOYUN + BAKIM ÜCRETİ
Erdoğan, tarım ve hayvancılık alanında yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını ifade ederek “Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık koyun ve sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamak üzere adım atıyoruz. Bu projeyle talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası’ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz” dedi.
KUZULAR DEVLETE
Erdoğan “Üreticinin bakım hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyoruz. Dodoğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız. Verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz” diye konuştu.
HAYVAN VE YEM İÇİN UCUZ KREDİ
Erdoğan sığır yetiştiricilerine devlet destekli kredi verileceğini söyledi. Erdoğan bu alandaki destekleri ise şöyle açıkladı: “Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere ise Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz.”
7 YIL KREDİ İMKANI
Erdoğan şöyle devam etti: “Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyor, bu düvelerin, koyunlarda olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca, TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk 2 yılı geri ödemesiz -bak bu kıyağı da unutmayın- 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hayvancılıkta hep yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.”
GİRDİ TEMİNİ VE ALIM GARANTİSİ
Her köyü bir işletme mantığıyla ele alıp bitki üretimine de farklı bir vizyon kazandıracaklarını bildiren Erdoğan, ‘Birlikte Üretim Modeli’ kapsamında yapacakları çalışmaları da anlattı. Erdoğan “Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, elde ettikleri ürünlere yine alım garantisi veriyoruz” diye konuştu.
İMECE SİSTEMİ
Erdoğan “Böylece bakanlık ve çiftçinin üretimin her aşamasında birlikte hareket ettiği, koordineli çalıştığı sistemi hayata geçiriyoruz. Girdi teminiyle çiftçilerimizin ekim öncesindeki finans problemini çözüyor, aracılara bağımlılığı azaltıyoruz. Ayrıca imece sistemini, yani çiftçilerin kendi aralarında birlikte çalışma kültürünü geliştireceğiz. Tüm bu hizmetler hayırlı olsun” dedi.
Hedef dışa bağımlılıktan kurtulmak
Tarımsal desteklerin açıklandığı toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, tarım sektörünü kalkındırmak, üretimi geliştirmek ve çiftçilerin alın terinin karşılığını vermek için birçok destek sağladığını, reform ve projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Yıldırım “15 yıl önce kişi başına kırmızı et tüketimi Türkiye’de 5 kilo idi. Şimdi 15 kiloya çıktı. Üç kat artış oldu. Hayvancılıktaki artış hızlı olmadığı için geçici süre de olsa bir miktar ithalat yapmak suretiyle fiyat kontrolünü sağlıyoruz. Ancak ana hedefimiz, damızlık sayısını artırarak, burada da dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır. Bunun için bakanlığımız bir proje başlattı. Konuyu büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa’da 4. sıradaydık şimdi birinci sıradayız. Türkiye tarımda ihracatçı ülke konumundadır” diye konuştu.
İstihdamda Türkiye tarihinde bir ilk
Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez 28.6 milyon kişilik istihdam seviyesine ulaştığını açıkladı. AK Parti Grubu’nda konuşan Erdoğan bir süre önce başlattıkları ‘Artı 27 istihdam kampanyasına dikkat çekerek 2007’den 2017’ye kadar geçen 10 yıllık dönemde iş gücüne 9.5 milyon kişi ilave olurken, istihdamda 8,3 milyonluk artış sağladıklarını söyledi. Erdoğan, “Başlattığımız istihdam seferberliği ile bir yıllık dönemde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi ilaveten istihdam içerisine almış bulunuyoruz. Şimdi hedefimiz, yeni bir seferberlikle bu sayıyı katlayarak artırmak ve işsizlik oranını yeniden tek haneli rakamlara indirmektir. İlk kampanyada artı 1 demiştik, şimdi artı 2 diyerek, çok daha iddialı bir kampanya başlattık” dedi. Erdoğan, bu kapsamda istihdam teşviklerinin hayata geçirildiğini anlattı.
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