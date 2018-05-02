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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Ramazan ayında 29 TL'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışı devam edecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışının devam edeceğini belirterek, 'Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var, biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir, ateşi söndürmek için yapıyoruz. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak' dedi.

  • İHA
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