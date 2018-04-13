Tarımda sıçrama teknolojiyle olacak

Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors tarafından 2017 yılında kurulan Anadolu Landini, Şekerpınar’daki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı. Globe serisinin üretimi için düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Argo Tractors S.p.A Başkanı Valerio Morra katıldı. Törende yaptığı konuşmada teknolojinin tarım alanındaki önemine değinen ve tarımda sıçramanın teknoloji ile mümkün olduğunu belirten Özlü, “Sanayi 4.0 teknolojinin devrimi. Tarım devrimi de binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu’da başladı. Tarım alanlarının daraldığı bir dünyada tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir. Türk tarımı; daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Bunun için tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüştürülmesini önemsiyoruz. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koyacağız. Gelecekte dijital sensörlerle donatılmış aletleri tarımsal üretimin merkezine yerleştireceğiz” dedi.

YERLİ ÜRETİM TRAKTÖR

Anadolu Grubu olarak otomotiv alanında yerli üretime odaklandıklarını belirten Tuncay Özilhan ise yerli dizel motor üretimi ile başlayan çalışmalarını traktör üretimi ile zenginleştirerek Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ürünleri sunmaya devam edeceklerini belirtti. Özilhan “Yatırım yapmaktan mutluyuz” dedi.

TÜRKİYE ŞARTLARINA UYGUN

Argo Tractors S.p.A Başkanı Mr. Valerio Morra, Türkiye’nin tarım üretimi konusunda Avrupa’da 1. sırada yer aldığını ve bu yatırımın kendileri açısından stratejik bir önemi olduğunu söyledi. Türkiye’nin üretim bazlı yatırımlarında İtalya’dan sonra ikinci ülke olduğunu vurgulayan Morra, bu kararda 2012 yılından itibaren Anadolu Grubu ile sürdürdükleri başarılı çalışmaların da etkili olduğunu ifade etti. Morra “Türkiye toprak şartlarına özel tasarlanan modelin dünya pazarlarında da yüksek talep göreceğine inanıyorum” dedi. Anadolu Landini Genel Müdürü Hayati Kösoğlu da Landini Globe serisinin yüksek yerlilik oranı ile üretileceğini belirterek; “Ülkemizin iklim ve toprak koşullarına uygun olarak tasarlanan Globe traktörler çiftçimizin kaliteli traktörlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak” dedi.