Tarımsal destekleme ödemelerinde değişiklik

Bakanlar Kurulunun, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için çiftçilere verilecek destek dekar başına 17,49 lira olarak yeniden belirlendi. Çeltik ve pamuk için dekar başına 41,36 lira, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 21,64 lira, aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 15,42 lira, fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola için dekar başına 13,34 lira, nadas için ise dekar başına 5,19 lira destek sağlanacak.