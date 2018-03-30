Tarımsal gayri safi hasıla 188,6 milyar lira oldu

Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı tarımsal büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Tarım sektörünün geçen yıl bir önceki yılın aynı dönemlerine kıyasla, ilk çeyrekte yüzde 5,6, ikinci çeyrekte yüzde 6,6, üçüncü çeyrekte yüzde 3,3 ve son çeyrekte yüzde 6 büyüdüğünü ifade eden Fakıbaba, sektörün 2017 yılı büyümesinin de yüzde 4,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Fakıbaba, sektörün son 15 yılın 12'sinde büyüdüğüne ve son yarım yüzyılın en istikrarlı dönemini yakaladığına işaret ederek, bu büyüme trendinde, tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımların, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmelerin etkili olduğunu bildirdi.

Tarım sektörünün büyümesi ve gelişmesi için daima çiftçinin yanında yer aldıklarını ve devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Fakıbaba, "Özellikle hükümetlerimiz döneminde sektördeki yapısal sorunların çözümü, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yürütülen projeler, verilen destekler, uygun krediler ve üreticilerin gayretleriyle tarımsal üretimde önemli artışlar sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede tarımsal gayri safi hasılamız 2017'de önceki yıla göre yüzde 16,9 artışla 188,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Tarımsal hasıla olarak Fransa, İtalya ve İspanya'nın arkasından Avrupa'da 4. sırada olan ülkemiz, hükümetlerimiz döneminde ortaya konulan çalışmalarla önemli büyüme ve ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmelerle beraber ülke olarak tarımsal hasıla bakımından 2005'ten bu yana Avrupa'da 1'inci sıradaki yerimizi koruyoruz."

Fakıbaba, tarım sektörünün daha da büyümesi için başta üreticiler olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte sürdürecekleri çalışmalarla tarımsal hasılanın daha ileri seviyelere ulaşacağını kaydetti.