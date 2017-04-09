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Fransa'nın Fessenheim kentinde bulunan en eski nükleer santrali kapatılıyor

Fransa'nın en eski nükleer enerji santralinin 2020 yılında kapatılmasına karar verildi.

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Resmi gazetede yayımlanan karara göre, Flamanville'deki yeni nesil enerji santralinin Nisan 2020'de hizmete girmenin ardından, 1978'den beri çalışan Fessenheim kentindeki en eski nükleer enerji santralinin faaliyetleri tamamen durdurulacak.
 
Çevre ve Enerji Bakanı Segolene Royal, sosyal medya üzerinde santralın kapatılması ile ilgili, "Fessenheim'deki nükleer santralin kapatılması ile ilgili karar imzalandı ve bu sabah resmi gazetede yayımlandı." ifadesini kullandı.
 
FRANSA'DA 58 REAKTÖR BULUNUYOR
 
Fransa'nın nükleer enerji santrallerini işleten şirket (EDF), santralin kapatılmasına uzun tartışmalarının ardından şartlı onay vermiş, EDF yönetim kurulu, ülkenin enerji tüketiminde sorun yaşanmaması için Flamanville'deki yeni nesil nükleer enerji santrali faaliyet başlayana kadar eski santralin açık tutulmasını istemişti.
 
Dünyada nükleer enerji üretiminde ilk sırada yer alan Fransa'da 58 reaktör bulunuyor. Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 76'sını nükleer santraller karşılıyor.

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