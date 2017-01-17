Tasarruflarımızı ticaretimizi TL ile yapacağız

MÜSİAD’ın 22. Olağan Genel Kurul Gala Yemeği’nde konuşan Olpak, son zamanlarda, büyük bir imtihandan geçildiğini ve işadamları olarak ayrıca bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi. Bu yıl MÜSİAD üyelerinin yüzde 38’inin yeni yatırımlar, yüzde 31’inin yeni istihdam planladığını, yüzde 33’ünün tasarruflarının artacağını düşündüğünü ve yüzde 48’inin de 2016’ya kıyasla daha iyi yıl beklediğini aktaran Olpak “Kur tahmininde bulunmayı yanlış buluyorum. Kur deyince, biz daha çok ABD Doları’nı anlıyoruz. ABD Doları’nın hiçbirimizin etki edemediği bir dış ayağı var. Bir de içerisi var, içeriye baktığımızda bir spekülasyon var. Nereden çıkarıyorsunuz derseniz, dolardaki oynamanın oranına bakın, aynı dönemde tahvil piyasasında bir değişiklik görmüyorum. Ülkemizin risk priminin değişimine bakıyorum, aynı değişikliği görmüyorum. Döviz çıkışına bakıyorum, aynı değişikliği görmüyorum. Demek ki burada suni bir durum var, o zaman sabredeceğiz. Sabretmek yetmez tasarruflarımızı, ticaretimizi Türk Lirası ile yapacağız” dedi.

YENİ ANAYASA HAYIRLI OLSUN

Olpak, ‘kuvvetler ayrılığı’ denen ancak kurgusunda kuvvetler karmaşası olan mevcut sistemin mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguladıklarını hatırlatarak, “Mevcut sistem arızalı. Bugün, tamamen yasal yetkilerini kullanan, bunları kullandığı için eleştirilen bir Cumhurbaşkanı’mız var. Bugün yapılmaya çalışılan, bu arızanın ortadan kaldırılmaya çalışılması. Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.